

定年を迎え、気付いたら妻も子も……。そんな喪失感と向き合うには？（写真：shimic／PIXTA）

医療の発達により平均寿命が飛躍的に延び「人生100年時代」となった現代、高齢者専門の精神科医・和田秀樹氏によれば、「人生後半をむかえた人々は、喪失に対する心得にも変化が必要」とのこと。

かつて「老後の始まり」だった60代は、現代では「人生の新しい章の始まり」であると同時に、「家族や友人との付き合いがガラリと変わる転換期」でもある。つまり、喪失感の塊が襲いかかってくる年代だといいます。

和田氏の著書『喪失感の壁』から一部を抜粋・編集し、人生後半で訪れる喪失感とどう向き合い、どう乗り越えていくかの具体的なヒントをお届けします。

仕事一筋で来られた方ほど、定年を機に「これからは家族を大切に」「夫婦でのんびり」と願う傾向が見られます。ですが実際には、思い描いた通りにならないことも多く、そのギャップが喪失感として表れる。

ただしこれは、年を重ねて急に問題が深刻化したわけではありません。それまで仕事に向かっていた意識が家族に向いたことで、問題に直面する機会が増え、積み重なってきた歪みを自覚した結果といえるでしょう。

どちらかの定年退職や、子どもの独立がいい例です。

夫婦2人で顔を合わせる機会が増えて、楽しい人たちはいい。けれど、2人でいても会話が続かなかったり、意見が合わず言い合いになったり、気が重くなってしまったりというケースが少なくありません。

久しぶりに旅行に行って、長年お互いに見て見ぬふりをしてきた価値観の違いが浮き彫りになってしまうケースもあるでしょう。新婚旅行での成田離婚が多いのと同じです。

なぜかというと、パートナーもまた、変化しているからです。

特に長年にわたり家庭を支えてきた女性にとって、子育てが一段落し、自分の時間を持てるようになるこの時期は、いわば人生の第2章。「自分のやりたいことをようやく楽しめる」と感じているのかもしれません。

自分の時間を充実させる

では、どうすればいいのでしょうか。

一緒に過ごしたいのであれば、奥さんの興味関心を知ることだと思います。自分が仕事に打ち込んでいた間に、どんな人付き合いをし、どんなことに喜びを見出していたのか。そこに関心を寄せ、会話を増やしていくことが、心の距離を縮める近道になるかもしれません。

また、いきなり旅行に誘うのではなく、近くのカフェや美術館、散歩など、短い時間で提案してみるのはどうでしょう。自分の都合ではなく、相手のリズムに合わせる姿勢が、新しい関係性を育ててくれます。

とはいえ、無理することはないと思います。

お互いの個人の時間や空間を尊重して必要以上に一緒に行動しない、というスタンスで、相談者さん自身が自分の時間を充実させていく。個人的には、そちらのほうを推奨したいですね。

「老後は夫婦で仲睦まじく」を理想とする人にとっては物足りないかもしれませんが、夫婦だからといって一緒に行動をしなければいけないわけではありません。また、関心を持たなければいけないと無理なプレッシャーを感じる必要もありません。

合わせようと無理をするよりも、まずは、自分が楽しめる趣味などを始めてみてはいかがでしょうか。仕事一筋でこられた方ほど、会社以外のつながりがなく、定年後に戸惑う傾向があります。

またシニア期以降、男性が元気を失い、女性が活発になる現象はよくあることです。男性は更年期以降、元気の源である男性ホルモンの分泌が低下するのですが、女性は女性ホルモンの分泌が低下する代わりに男性ホルモンの分泌が増えます。

だから、しょんぼりとしおれた男性が、元気な奥さんに濡れ落ち葉のようにしがみついている、という構図になるのですが、それは非常にもったいない。

これは、熟年離婚を切り出された場合でも同じです。そうなった場合は、しがみつかずに受け入れたほうが賢明です。

実際、昔に比べて熟年離婚の割合は増えています。奥さんが専業主婦だったとしても財産分与もあり、60代ならまだまだ仕事もありますから。

長年のパートナーといえど、人の価値観は変わるものです。せっかく自由な時間ができたんです。話の合わない相手や一緒にいて気が重くなる相手、あるいはそう思われている相手と一緒に過ごすよりは、ひとりでのびのびと過ごすか、もっと自分に合う人を探したほうがいい。

いずれにしても60代、まだまだこれからです。

質問）子どもと疎遠になってしまった

30代の娘と息子に嫌われています。妻は連絡を取っているようで、送られてきた孫の写真は見せてくれますが、私から連絡しても返事はありません。ここ数年、会うこともほぼなくなりました。

以前、娘から、幼い頃に良かれと思って厳しく教育したことを責められました。また、もう時効だと思うのですが、かつて女性問題で揉めたことも、距離を置かれている理由だと思います。

それでも、家族のために必死に働き、父親として精一杯やってきたつもりです。できることなら、もう少し率直に話せる関係に戻りたい。でも、あまり踏み込みすぎると嫌がられそうで、どうしていいのかわかりません。

一方で、子どもはもう大人で、自分の人生を生きているのだから、親子とはいえ一線を引くべきかもしれないとも感じています。親として歩み寄るか、もっと割り切った考え方がいいのか。どちらに向かうのがいいのか、迷っています。（60代後半・男性）

お互いに独立した「個人」

親子とはいえ、気持ちや意見がすれ違うことは、珍しいことではありません。欧米と比較して日本では、家族や親子の干渉が非常に強い傾向があります。それにより、互いの境界線が曖昧になりやすく、関係がこじれる一因にもなっています。

親子関係で問題が起きたとき、まずはお互いに独立した個人であることを尊重する視点を持ってほしいですね。

親は、子どもが幼いうちは扶養の義務があり、子が自分の人生を歩めるようサポートが必要ですが、しかるべき時期にはしっかりその手を離すことも大切です。

嫌われてしまったなら、それも仕方がないこと。日本では親子間の境界線があいまいなために忘れられがちですが、親子であっても、相手の気持ちを変えることはできません。変えられるのは自分の行動だけです。

子どもが成人したら、もう親の役目は終わり。別々の人生だと考えたほうが、お互いに楽ですよ。

「子どもに財産は残すな」の理由

何かをしてあげたいのであれば、たとえばお孫さんのお祝いごとなどのタイミングで、気持ちを伝えるのは自由です。その場合も、あまり重くならずに、拒否されても仕方ない、くらいの感覚でいたいですね。





「好かれたい」だとか、「お礼の連絡がほしい」といった見返りを求める気持ちが少しでもある場合は、何もしないほうがましです。「老後の面倒を見てほしい」は論外ですよ。そういう下心を持って接すると、間違いなく関係が悪化します。

また、私は常々「子どもに財産は残すな」「自分で稼いだお金は、自分で使い切って死んでいきましょう」と言っています。

もともと「親と子の人生は別」という考え方でしたが、富裕層の高齢の患者さんが亡くなられたあとの、醜い財産争いをさんざん目のあたりにしてきて、間違っていなかった、と確信するにいたりました。

逆に、親子でべったりと仲が良い家族のほうが危うさを覚えます。親が子どもを積極的に手助けし続けることで、子どもが自立することを難しくしてしまうことがありますから。

（和田 秀樹 : 精神科医）