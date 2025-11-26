アイドルグループ『超ときめき♡宣伝部』の菅田愛貴（すだ あき）が表紙を飾る『週刊少年サンデー 52号』（小学館）が、11月26日に発売された。

【画像】超ときめき♡宣伝部・菅田愛貴が表紙＆巻頭グラビア『週刊少年サンデー』の内容は？

菅田愛貴は、2004年12月20日生まれ、東京都出身。 2020年4月に超ときめき♡宣伝部に加入。グループ活動のほかにも現在放送中の連続ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』にも出演するなど、ソロでも幅広い分野で活躍している。超ときめき♡宣伝部としては、2025年12月27日・28日に『超ときめき♡宣伝部のどきどきクリスマスパーティー2025』をTOYOTA ARENA TOKYOにて開催予定だ。

菅田が登場するグラビアページの撮影テーマは『オフ感満載の休日』。誌面では自然体を捉えたグラビア8ページが掲載される。さらに、デジタル版では8ページを追加し、合計16ページの特別構成で配信される。

そのほか読者特典としてサイン入りチェキ（3名様）および特製図書カード（100名様）の抽選プレゼント企画も実施される。

（文＝リアルサウンドブック編集部）