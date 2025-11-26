ユヴェントス、第5節で待望のCL初勝利！ 途中投入のユルディズ躍動…後半ATにデイヴィッドが決勝弾
チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節が25日に行われ、ボデ／グリムト（ノルウェー）とユヴェントス（イタリア）が対戦した。
ここまで4試合を消化したリーグフェーズで3分1敗を記録し、勝ち点「3」の28位につけるユヴェントス。2021−22シーズン以来の決勝トーナメント進出を目指す同クラブだが、今大会はいまだ未勝利と苦しいスタートを切っている。同じく初白星を狙うボデ／グリムトとの一戦に、トゥーン・コープマイネルスらが先発起用された一方、ケナン・ユルディズなどはベンチスタートとなった。
試合は27分にボデ／グリムトが先制したものの、後半開始早々にユヴェントスが同点弾を挙げる。相手ボックス内でファビオ・ミレッティが倒され、両チームの選手が一瞬フリーズ。しかし、こぼれ球にマヌエル・ロカテッリが反応すると、左足でマイナスの折り返しを送る。パスを受けたユルディズのシュートはマーカーに防がれたものの、ロイス・オペンダが押し込んでスコアを振り出しに戻した。
さらに59分、左サイドでボールを受けたユルディズがドリブルを開始。巧みなタッチでピッチ中央に切り込むと、複数のディフェンダーを引きつけながらポケットに縦パスを出す。抜け出したミレッティがワンタッチでクロスを入れ、ファーで待つウェストン・マッケニーがヘディング。打点の高い一撃で叩き込み、アウェイチームが逆転に成功した。
その後、87分にボデ／グリムトがPKで追いつき、勝負は後半アディショナルタイムに突入。だが、ゲームはこのまま終わらなかった。自陣深くでのボール奪取からユヴェントスがカウンターに移行。ロカテッリが中盤のスペースでパスを引き出し、左サイドのユルディズに大きく展開する。一気に局面が裏返ると、ペナルティエリア内に侵入したユルディズが鋭い切り返しでマーカーを翻弄。左足で放ったシュートはGKに弾かれるが、ジョナサン・デイヴィッドが詰めて勝ち越し弾を決めた。
結局、そのまま試合は3−2で終了。勝利したユヴェントスがCL初白星を掴み取った。次節は来月10日に行われ、ボデ／グリムトはアウェイでドルトムント（ドイツ）と対戦。ユヴェントスはホームでパフォス（キプロス）と対戦する。
【スコア】
ボデ／グリムト 2−3 ユヴェントス
【得点者】
1−0 27分 オーレ・ディドリック・ブロンベルグ（ボデ／グリムト）
1−1 48分 ロイス・オペンダ（ユヴェントス）
1−2 59分 ウェストン・マッケニー（ユヴェントス）
2−2 87分 ソンドレ・ブランスタッド・フェット（PK：ボデ／グリムト）
2−3 90＋1分 ジョナサン・デイヴィッド（ユヴェントス）
ここまで4試合を消化したリーグフェーズで3分1敗を記録し、勝ち点「3」の28位につけるユヴェントス。2021−22シーズン以来の決勝トーナメント進出を目指す同クラブだが、今大会はいまだ未勝利と苦しいスタートを切っている。同じく初白星を狙うボデ／グリムトとの一戦に、トゥーン・コープマイネルスらが先発起用された一方、ケナン・ユルディズなどはベンチスタートとなった。
さらに59分、左サイドでボールを受けたユルディズがドリブルを開始。巧みなタッチでピッチ中央に切り込むと、複数のディフェンダーを引きつけながらポケットに縦パスを出す。抜け出したミレッティがワンタッチでクロスを入れ、ファーで待つウェストン・マッケニーがヘディング。打点の高い一撃で叩き込み、アウェイチームが逆転に成功した。
その後、87分にボデ／グリムトがPKで追いつき、勝負は後半アディショナルタイムに突入。だが、ゲームはこのまま終わらなかった。自陣深くでのボール奪取からユヴェントスがカウンターに移行。ロカテッリが中盤のスペースでパスを引き出し、左サイドのユルディズに大きく展開する。一気に局面が裏返ると、ペナルティエリア内に侵入したユルディズが鋭い切り返しでマーカーを翻弄。左足で放ったシュートはGKに弾かれるが、ジョナサン・デイヴィッドが詰めて勝ち越し弾を決めた。
結局、そのまま試合は3−2で終了。勝利したユヴェントスがCL初白星を掴み取った。次節は来月10日に行われ、ボデ／グリムトはアウェイでドルトムント（ドイツ）と対戦。ユヴェントスはホームでパフォス（キプロス）と対戦する。
【スコア】
ボデ／グリムト 2−3 ユヴェントス
【得点者】
1−0 27分 オーレ・ディドリック・ブロンベルグ（ボデ／グリムト）
1−1 48分 ロイス・オペンダ（ユヴェントス）
1−2 59分 ウェストン・マッケニー（ユヴェントス）
2−2 87分 ソンドレ・ブランスタッド・フェット（PK：ボデ／グリムト）
2−3 90＋1分 ジョナサン・デイヴィッド（ユヴェントス）