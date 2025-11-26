148センチ“トランジスタグラマー”姫野ひなの、破壊力抜群の美ボディ披露 『ヤングチャンピオン』でヨガウェアやレオタード姿に
アイドルグループ「#Mooove!」で青色を担当する姫野ひなのが、25日発売の『ヤングチャンピオン』で初めて表紙を飾った。身長148センチで“トランジスタグラマー”としても注目される姫野は、TikTokフォロワーが78万人を超えるなどSNSでも高い人気を誇り、ショートドラマ『ラブピクション』にもレギュラー出演するなど活動の幅を広げている。
【写真】美ボディを披露した姫野ひなの
姫野は今回の初表紙について「本当にうれしい」と語り、同号には#Mooove!のメンバー久喜なほも掲載されていることに喜びを重ねた。撮影では初めてヨガウェアに挑戦したほか、自身が習っていたバレエのレオタード姿でもカットを披露したという。大きめの自転車に苦戦し「転けそうになった」と振り返りつつ、表紙撮影が決まってから当日を心待ちにしていた様子を明かした。
誌面では「アイドル界のポジティブマスター」と紹介される姫野。その理由について「母がすごくポジティブだった」と語り、ネガティブな出来事をすぐに前向きに変換する“ひなポジ”という独自マインドを解説した。「幸せでいるためにポジティブでいる」と話し、読者にも“ひなポジ変換”を勧めた。
所属する#Mooove!は12月13日にLINE CUBE SHIBUYAでツアーファイナルを開催する。新メンバーとして織莉叶、姫野ゆめの、星乃紗良の3人を迎えて行われるもので、姫野は「妹のゆめのと同じステージに立つ夢が叶う瞬間」と胸を高鳴らせた。「現メンバーが作ってきた大事なものを守りながら新しい姿を魅せたい」と意気込んでいる。
■姫野ひなのインタビュー
――ヤングチャンピオン初表紙、おめでとうございます。
ありがとうございます！ヤングチャンピオンさん2回目の掲載で表紙を担当させていただけて本当にうれしいです！そして私も所属してる #Mooove! のメンバー、久喜なほも一緒に掲載されてる号の雑誌に…すごくうれしいです！
――今回はどの様な撮影でしたか？
ヨガウェアを初めて着ました！自分より大きい自転車こいで転けそうになったり…笑あとは習ってたバレエのレオタードも着ました！ピンクのレオタード大好きなのでうれしかったです！ヤングチャンピオンさんの表紙撮影は初めてだったので緊張したけど、決まった時から本当にうれしくて！！！撮影当日がすごく楽しみでした！！！
――誌面で「アイドル界のポジティブマスター」と紹介されていましたが、ご自身がポジティブでいられる理由は何だと思いますか？
元々母がすごくポジティブで。ポジティブでいるといいことが舞い込むって教えてもらったんです。その日からポジティブなこといっぱい考えてたら、本当に毎日幸せで、だからそのマインドを大事にしてるし幸せでいるためにポジティブでいます！それに私、ネガティブなことがあってもすぐに“ひなポジ変換”しちゃうんです（笑）。
ポジティブに置き換えることを私は「ひなポジ」って呼んでるので、みなさんも何かちょっとモヤッとすることがあったら、是非、ひなポジ変換で気持ちを切り替えてみてください！
――所属されているアイドルグループ #Mooove! のツアーファイナルは、新メンバーの織莉叶さん、姫野ゆめのさん、星乃紗良さんの3名を迎えて、12/13(土)にLINE CUBE SHIBUYAで行うということですが、ぜひ見どころと意気込みをお願いします。
私の妹の姫野ゆめの、スタイル抜群の織莉叶、期待の16歳星乃紗良！3人とこれからどんな個性を生み出していくのかがすごく楽しみで、そんな3人の初めての #Mooove! ステージ。もともと、ゆめのとは小さい頃から一緒のお仕事がしたいってお話ししてたんです。本当に叶うとは思わなくて。
まさか同じグループで活動することになるとは思わなくて。笑でも小さい頃からの夢だったので、それが叶う瞬間。とっても楽しみです。みてほしい。現メンバーが今日まで作ってきた大事なものを、新メンバーとこれからも大事にしていきながら新しい私たちを魅せたいです！！！
――最後に一言お願いします！
姫野ひなのを見つけてくれて、みてくれてありがとうございます。今回こうやって表紙をさせていただけたことも皆様のおかげで。いつも応援してくれて、一緒に夢を叶えてくれてありがとう。お店に行って、自分の顔がドーンって飾られてるのがすごくうれしくて。胸がキューンってなります。みんなの応援でつかんだ表紙。すごく大事だなって。そして初めてみたよって方も、これを機に少しでも知ってくれたらうれしいです。好きになってくれたらうれしいな…ひなのんが君のこと幸せにするよ！
