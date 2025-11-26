¼¡¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÏÃ¯¡© K-POPÂè5À¤Âå¤ÎÄºÅÀ¸õÊä¤ò°ìµó¾Ò²ð¡¢¡Ö¥¤¥Ð¥ó¥¦¥©¥ó¡×vs¡Ö¥¤¥¸¥¢¥ó¡×
K-POP½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀï¹ñ»þÂå¡×¤¬ÅþÍè¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂè5À¤Âå¡È¥Ó¥¸¥å¥¯¥¤¡¼¥ó¡É¸õÊä¤Î2¿Í
Âè4À¤Âå¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥½¥ë¡ÊIVE¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢aespa¤Î¥«¥ê¥Ê¡¢NMIXX¤Î¥½¥ê¥å¥ó¡Ë¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥é¥¤¥ó¤¬ÂåÉ½Åª¤À¡£
¤½¤ì¤ËÂ³¤¡¢Âè5À¤Âå¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î´Ö¤Ç¤â¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¸õÊä¤¿¤Á¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢K-POP¥Õ¥¡¥ó¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Âè5À¤Âå¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ï¡©
¤Þ¤ºÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥¤¥Ð¥ó¥¦¥©¥ó¡×¤À¡£Hearts2Hearts¤Î¥¤¥¢¥ó¡¢izna¤Î¥Ð¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¡¢ILLIT¤Î¥¦¥©¥ó¥Ò¤Î3¿Í¤À¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤ÏºÇ¶á¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÉ¬¿Ü¥³¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ø¶Ã¤¤ÎÅÚÍËÆü¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤ËÂ·¤Ã¤Æ½Ð±é¤·¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£ÊüÁ÷Ä¾¸å¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï3¿Í¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÁêÀ¤ËÇúÈ¯Åª¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Hearts2Hearts¤Î¥¤¥¢¥ó¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤é¤·¤¤ÃÆ¤±¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È²Ú¤ä¤«¤ÊÌÜÉ¡Î©¤Á¤Ç»ëÀþ¤òÃ¥¤¤¡¢izna¤Î¥Ð¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¤ÏÆÃÍ¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¡ÖÇ·Ï¡×¤Î´éÎ©¤Á¤Ç¥·¥Ã¥¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ËILLIT¡¦¥¦¥©¥ó¥Ò¤ÎÀ¶½ã¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¡Ö¥¤¥Ð¥ó¥¦¥©¥ó¡×¤¬´°À®¤·¤¿¤È¤¤¤¦È¿±þ¤À¡£
¡Ö¥¤¥Ð¥ó¥¦¥©¥ó¡×¤Î²ç¾ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂè5À¤Âå¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Ö¥¤¥¸¥¢¥ó¡×¥é¥¤¥ó¡£Baby DONT Cry¤Î¥¤¥Ò¥ç¥ó¡¢Hearts2Hearts¤Î¥¸¥¦¡¢MEOVV¤Î¥¢¥ó¥Ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¤¥¸¥¢¥ó¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤Ç¸ü¤¤¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü´ð½à¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥¸¥¢¥ó¡×¤Î¡ÈËö¤Ã»Ò¡É³Ê¤È¤Ê¤ëBaby DONT Cry¤Î¥¤¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡¢¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ê¤¤¡ÖÄêÀÐ¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Î´éÎ©¤Á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¼Í»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë12ºÐ¤Î¤È¤¡¢¹¥¤¤Ê²Î¼ê¤È¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥å¥ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤«¤é¡¢¸½ºß¤Î19ºÐ¤Î»Ñ¤Þ¤Ç¡ÖÎÉ¤¤À®Ä¹¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦È¿±þ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¤¥Ò¥ç¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¡Ø¿Íµ¤²ÎÍØ¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¤âÌ³¤á¡¢¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Hearts2Hearts¤Î¥¸¥¦¤Ï¡¢Ä¹¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤ò¹¥¤àÂ¾¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤ò¼«¿È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¾Ã²½¤·¡¢º¹ÊÌ²½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤¬»ý¤ÄÃ¼Àµ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥¸¥¦¤Î¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´éÎ©¤Á¤ÈÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤·¡¢Hearts2Hearts¤ÎÆ±Î½¥¤¥¢¥ó¤È¤È¤â¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ä¡¼¥È¥Ã¥×¡×ÂÎÀ©¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
MEOVV¤Î¥¢¥ó¥Ê¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤¦¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÃ´Åö¡×¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¡£¡ØHANDS UP¡Ù¡ØBURNING UP¡Ù¤Ê¤É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Î¥«¥á¥é¥¢¥ó¥°¥ë¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¥¢¥ó¥ÊÆÃÍ¤ÎÍ¥²í¤Ç¹âµé´¶¤¢¤ë¥ª¡¼¥é¤¬ÆÈÊâÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦É¾²Á¤À¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡Ö¥¤¥Ð¥ó¥¦¥©¥ó¡×¤È¡Ö¥¤¥¸¥¢¥ó¡×¡£Âè4À¤Âå¤ò·Ñ¤°Âè5À¤Âå¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î²¦´§¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆÃ¯¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ë¤Î¤«¡£K-POP¥·¡¼¥óÆâ³°¤Î»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£