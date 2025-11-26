¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤è¤ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÊõ¾â¥Þ¥ê¥ó »°½½Ï©°áÁõVer.¡×¤¬ËÜÆü½Ð²Ù³«»Ï
¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÊõ¾â¥Þ¥ê¥ó »°½½Ï©°áÁõVer.¡×¤Î½Ð²Ù¤ò11·î26Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï35,000±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥«¥Ðー¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤è¤ê¡¢3´üÀ¸¤Î¡ÖÊõ¾â¥Þ¥ê¥ó¤µ¤ó¡×¤Î»°½½Ï©°áÁõ»Ñ¤ò1/6¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¤¢¤«¤µ¤¢¤¤»á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸µ¤Ë¹ëÔú¤Ê°Ø»Ò¤ËÄ©È¯Åª¤ËºÂ¤ë¥Þ¥ê¥óÁ¥Ä¹¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¹ë²Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°áÁõ¤ÏºÙ¤«¤Ê¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤Þ¤ÇÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ºÆ¸½¡£¥Ä¥ä¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ä¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤Ê¤ÉÁ¡ºÙ¤ËÄ´À°¤ò»Ü¤¹»ö¤ÇÀ¸ÃÏ´¶¤Þ¤Ç¤âºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊõ¾â¥Þ¥ê¥ó »°½½Ï©°áÁõVer.¡×»ÅÍÍ¡§ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ ¥¹¥±ー¥ë¡§1/6¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â Ìó270mm
(C) 2016 COVER Corp.
