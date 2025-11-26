佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の26日の天気をお伝えします。



「黄砂とひょう」

25日は季節外れの黄砂が飛来したとみられ、白くかすんだ空が広がっていました。福岡タワー展望フロアからは普段は山の尾根や青空も楽しめますが、25日は街がかすみ、遠くの山はほとんど見えませんでした。黄砂の飛来は26日の午前中も続く見通しです。



一方、雷の音が鳴り響く中、空から勢いよく降ってきたのは氷の粒です。「ひょう」とみられます。車や原付バイクにも激しくたたきつけ、地面がうっすら白くなるほど降り続きました。



「天気の予想」

26日は天気は回復に向かいます。午後は日差しが届くところが多いでしょう。ただ、午前を中心ににわか雨の可能性があります。朝は雨が降っていないところも、お出かけには折りたたみ傘を持つと安心です。



「気温はどうなのか？」

最高気温は25日と同じか、少し低いところが多いでしょう。福岡市で16℃、北九州市や久留米市で17℃の予想です。この時期らしい寒さでしょう。



「なのか間予報」

26日の午後は一度、黄砂の飛来は落ち着きますが、木曜日には再び大量の黄砂が予想されています。呼吸器系や循環器系の疾患をお持ちの方は特に最新の気象情報にご注意ください。今週末はよく晴れてお出かけ日和になるでしょう。