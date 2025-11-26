「大学受験に失敗し…」39歳無職の男性、貯金35万円、親と実家暮らし。生活費内訳は？
All About ニュース編集部は、2025年11月20日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、滋賀県大津市・39歳男性のエピソードを紹介します。
職業：無職
在住：滋賀県大津市
家族構成：親1人、自分
世帯年収：不明
実家の間取り：2LDK
交際費：親が管理してるので不明
毎月のお小遣い：約1万
毎月の貯金額：5万くらい
貯金総額：35万
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万7902円です。そのうち、住居費の平均は2万6605円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万円程度が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「今のところは予定はなし」とのことです。
「その後一度は就職しましたが実家から近場の職場だったのでそのまま家に生活費を入れつつ実家に住んでいました。今は前の会社を辞めたので自分の収入が不安定になり実家に住んでいる状態です」と続けてくれました。
お金に関する悩みでは「実家にお金は入れてるのですが何にどのくらい使ってるのかは知らない状態なのでもし一人暮らしすることになったらその辺の感覚は大丈夫だろうかと思ってはいます」と、金銭感覚に関する不安を吐露。
安心できる環境に身を置きつつも、将来的な不安や自立の必要性を少しずつ意識し始めている様子がうかがえました。今の暮らしが、その準備期間になっているのかもしれません。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)
大学受験に失敗し、その後フリーターに実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「大学受験に失敗しその後自分の進路に悩みながらフリーターを続けていました。親からも独立しろなどということは厳しく言われなかったのでそのまま甘えて実家に住んでいました」と経緯について回答。
「何にどのくらい使ってるのかは知らない状態」実家暮らしで苦労していることについては、「あまり苦労はさほど感じていないんですけど」と前置きしつつ、「強いて言うなら常に誰かいる状況なのでゲームなどで友人との通話するときに迷惑なってないか聞こえていないかをたまに気にするくらいです。あとは苦労というほどではないですけどご飯時はだいたい決まった時間なので決まった時間に行動しなければいけないことです」と、生活環境について話してくれました。
