ケンタッキー、“初のクリスマスレストラン”が期間限定オープン！ 定番商品を華やかな限定メニューにアレンジ
「ケンタッキーフライドチキン」は、12月2日（火）〜12月7日（日）までの間、新しいクリスマス体験を提供する初のレストラン「KFC Christmas Restaurant」を、東京・六本木ヒルズにオープンする。
【写真】全部おいしそう！ 「KFC Christmas Restaurant」メニュー一覧
■特別なクリスマス体験をお届け
今回六本木ヒルズの「hills Cafe／Space」に誕生する「KFC Christmas Restaurant」は、「ケンタッキーフライドチキン」で販売するクリスマス限定メニューや人気のサイドメニューを華やかにアレンジした、ここでしか味わえない特別メニューを提供する期間限定のレストラン。
ラインナップには、クリスマス限定の「スモークチキン」を使用したパスタや「五穀味鶏 胸肉ロースト」を海老ときのこの具だくさんクリームでリッチに仕上げたホリデープレートなど、特別感あふれる料理がそろう。
また、「コールスロー」に、スモークサーモン、クリームチーズ、紫キャベツラぺを重ねた見た目も美しいサラダや、焼きたてビスケットで冷たいバニラアイスを挟んだデザートも用意され、いつもの味わいをより贅沢に楽しめる。
さらに店内は、クリスマスツリーをイメージしたテーブルオーナメントや、入口に設置する巨大な“パーティバーレル”など、「ケンタッキーフライドチキン」ならではの世界観を表現した空間演出にもこだわり、これまでにない新しい体験を届ける。
【写真】全部おいしそう！ 「KFC Christmas Restaurant」メニュー一覧
■特別なクリスマス体験をお届け
今回六本木ヒルズの「hills Cafe／Space」に誕生する「KFC Christmas Restaurant」は、「ケンタッキーフライドチキン」で販売するクリスマス限定メニューや人気のサイドメニューを華やかにアレンジした、ここでしか味わえない特別メニューを提供する期間限定のレストラン。
また、「コールスロー」に、スモークサーモン、クリームチーズ、紫キャベツラぺを重ねた見た目も美しいサラダや、焼きたてビスケットで冷たいバニラアイスを挟んだデザートも用意され、いつもの味わいをより贅沢に楽しめる。
さらに店内は、クリスマスツリーをイメージしたテーブルオーナメントや、入口に設置する巨大な“パーティバーレル”など、「ケンタッキーフライドチキン」ならではの世界観を表現した空間演出にもこだわり、これまでにない新しい体験を届ける。