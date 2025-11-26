対象、時期など続く駆け引き 野党との調整も難航必至

自民党と日本維新の会の両党は25日、それぞれ開いた衆院議員定数の削減に関する党会合で、両党の実務者間で合意した45人以上の削減を目指す方針を了承した。削減の方向性を定める法案の取りまとめに着手し、12月上旬の国会提出に向け、野党との協議も始めた。ただ、合意した方針は定数削減の具体的な方法などに触れておらず、議論は生煮え。野党の理解を得られる見通しは立たず、法案の成立には曲折が予想される。

「他党のできるだけ多くの賛成をいただいて法案を作り、提出に向かう」。自民の加藤勝信政治制度改革本部長は党会合で方針が了承されたのを受け、法案提出へ意気込みを語った。

法案の基とする両党合意は「削減目標数」と、詳細について結論を出す大まかな「時期」の2点にとどまる。削減目標数は、現在465人の衆院定数に関し「420人を超えない範囲で1割を目標に削減する」として45人以上を減らすことで一致。時期については「削減に向けた法律の施行から1年以内に、削減方法など詳細を衆院選挙制度に関する与野党協議会で結論を出す」と確認した。

一方、削減の対象を比例代表だけでなく、小選挙区も含むのかや、選挙制度改革との関連といった論点には触れていない。各党の意見が割れかねないため、与野党協議会の議論に委ねた。両党は削減に向けた法案について、12月17日の今国会会期末までに成立を期す方針だが、実際の定数を決める公選法改正は次の国会以降になる見通しだ。

維新は削減の実効性にこだわり、法施行から1年以内に結論が出なかった場合、比例を50削減する案を主張。だが自民は同調せず、回答を保留している。

定数削減は、維新が自民と連立政権を樹立する際「改革のセンターピン」と訴え連立政権合意に盛り込ませた。維新では当初「約束が守られないなら連立離脱だ」（幹部）と強気の声も出ていたが、協議を経るにつれて強硬論は収まった。

背景には、支持率が低迷するなど党勢回復の道筋が見えていない維新が、連立維持のため軟化したとの見方が自民内にはある。1年以内の結論を「事実上の先送り」と解釈する閣僚経験者は「維新は大人の対応をした」とほくそ笑む。維新幹部は「1年後でも2年後でも、削減をすると決まることが大事」と強調し、結論の引き延ばしを問題視しないことを示唆した。

定数削減は今後、野党も巻き込んだ議論となるが、共産党など削減自体に反対する政党もある中、各党は警戒を強めている。立憲民主党の安住淳幹事長は「なぜ1割削減なのかというところから、ちゃんと説明してもらいたい」と述べた。 （坂本公司、平峰麻由、村田直隆）