福岡で暮らす外国人向けの震災対策パンフレット「地震安全ガイド」を、福岡工業大（福岡市東区）の公認愛好会「防災サークル」が作成した。震災発生時の対応や避難所生活のポイントなどを分かりやすく説明。同市内で働く外国人が多いアジア6カ国語と英語、日本語の計8版を準備した。

きっかけは今年3月のミャンマー大地震。同サークル代表で社会環境学部4年の川岡大起さん（21）が現地で多くの人が震災に対応できずに困ったことを知り「生活習慣や文化、言語が違う人々が安全を確保できるように」と発案した。

12人の部員が外国人から課題を聞き取り、まず日本語で地震安全ガイドを作成した。英語版に翻訳し、英語版を元に中国、ネパール、ベトナム、韓国、ミャンマー、インドネシアの各国版を制作。それぞれの国の出身者らに校正を手伝ってもらった。

地震安全ガイドはA4判20ページで、発生時の身の守り方や非常用持ち出し袋を準備するためのチェックリスト、災害情報の入手先などについてイラストを多用して説明。地震が比較的少ない国の出身者でも危機意識を持てるように、地元の福岡県にも地震のリスクがあることや、その仕組みも解説している。

作成に協力したミャンマー出身の女性は「分かりやすい。国に持ち帰って広めたい」と感謝したという。各国版の地震安全ガイドは、同大防災サークルのホームページから無料でダウンロードできる。（真弓一夫）