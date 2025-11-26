ドジャース・大谷翔平投手（31）の等身大の「黄金像」が26日、日本橋三越本店でお披露目された。

1日まで行われる展示販売会「大黄金展」の特別展示として、金製品の製造、販売や貴金属の買い取り業務を行う株式会社SGCが大谷公認のもと、金箔約1450枚を使用して製作。投球時の大谷を模した黄金像で価格は税込み5500万円となっている。

お披露目イベントにゲスト出演した日本ハム時代の同僚でもある杉谷拳士氏は「ブルブル震えております。うわー凄い」と大興奮。「ワールドシリーズって入ってるじゃん。胸板厚いし、腕も太いし。今にも投げ始めそうな躍動感のある輝きを放ってますね」と精巧なつくりに感動していた。

5年間、日本ハムでともにプレーし「世界一の選手になると、入団した時から思っていた。想像を遥かに超えていく、常に突き詰めて練習をしていた」と回想。「MVPも取って世界一の選手ですから。金になっちゃうぐらい。羨ましいです。金になれる人なんて数少ないですから」と話し、価格には「僕のファイターズの時の最高（年俸）よりも遥かに上」と笑いを誘った。

大谷は前日にWBC出場を発表。杉谷氏は「26年の楽しみが増えましたよね。彼はどこまで駆け上がっていくんだろうって、まだまだ応援したい気持ちになりますね」と語った。