『2025 MAMA』、『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』コラボステージ発表 BABYMONSTERメンバーとZEROBASEONEらボーイズグループが対決
11月28日、29日の2日間にわたって、香港で開催される『2025 MAMA AWARDS』のコラボステージが26日、発表された。
【写真】敵対するチームとしてBOYNEXTDOOR、RIIZE、TWS、ZEROBASEONEのメンバーが登場
今回は、世界的に話題となったNetflixアニメ映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』と公式コラボステージを行うことを発表。公式コラボは予告されており、アニメと現実を行き来する独自の演出で、MAMA AWARDSの名誉を懸けた「ハントリックス」と「ライオンボーイズ」の対決をどのアーティストが再現するのか、世界中のK-POPファンの注目を集めていた。
現実版「ハントリックス」と「ライオンボーイズ」として映画のストーリーや映像を完璧に再現するアーティストとして、『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』に登場する退魔師兼K-POP ガールグループ「ハントリックス」役をBABYMONSTERのPHARITA、AHYEON、RORAが務める。
一方、「ハントリックス」と敵対するチームとして登場する5人組ボーイズグループ「ライオンボーイズ」には、BOYNEXTDOORのLEEHAN、RIIZEのWONBIN、TWSのSHINYU、ZEROBASEONEのPARK GUN WOOKとHAN YU JINが参加し、映画の世界観をステージ上で完成させる。
『MAMA AWARDS』は、CJ ENMが実施する世界最大級のK-POPアワード。1999年にMnetの「映像音楽大賞」としてスタート。2009年には『MAMA』（Mnet ASIAN MUSIC AWARDS）となり、K-POPの影響力がアジアからグローバルに拡大するなか、22年にアジアを越え、グローバル音楽授賞式『MAMA AWARDS』となった。
今回、日本ではCS放送のMnet JapanとMnet Smart＋にてリアルタイムで放送する予定。日本語字幕も付く。
■パフォーミングアーティスト（※ABC順）
CHAPTER1（28日）
ALPHA DRIVE ONE、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、i-dle、IVE、MEOVV、MIRROR、NCT WISH、SUPER JUNIOR、TREASURE、TWS、YEONJUN
CHAPTER2（29日）
aespa、ALLDAY PROJECT、CORTIS、G-DRAGON、IDID、izna、JO1、KickFlip、KYOKA、RIIZE、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER、ZEROBASEONE
