西武・平良海馬投手が２６日、埼玉・所沢市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１億円増の３億円でサインした（金額は推定）。

交渉後、会見に臨んだ平良は金額を問われ「１億アップの３億です」と言い切った。抑えに戻った今季は５４試合に登板して４勝２敗３１セーブ８ホールドを記録し、最多セーブ投手賞を受賞。来季は自身の希望から２年ぶりに先発に転向するとあって「来年、先発なのかが重要なポイント。１年間頑張ってくれましたというところと、また来年先発で頑張ってくださいというところでした」と語った。

かねてＭＬＢ移籍を目指す右腕。この日の交渉では、その話題がなかったというが「おそらくポスティングになると思うので球団の判断になると思います。早く行けたら行きたいですが、自分もしっかりライオンズに貢献して、ポスティングにＯＫが出るように結果を出して頑張っていきたい」と見通しを示した。

来年３月のＷＢＣではメンバー入りが有力視される。ドジャース・大谷翔平が出場を表明したことに「野球選手としてうれしいことですし僕も望むことなので、出られるようにしっかり準備していきたいと思います」と抱負を口にした。来季の目標を問われると「サイ・ヤング賞を取れるくらいの投手になれるようにしっかり努力していきたい」と力強く誓った。