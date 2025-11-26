美人配信者・たぬかな、結婚していた 純白のウエディングドレス姿披露 夫との2ショットも
【モデルプレス＝2025/11/26】プロゲーマーのたぬかなが11月25日、X（旧Twitter）を更新。結婚していたことを報告した。
【写真】結婚発覚の33歳美人配信者、ウエディングドレス姿で夫と2ショット
たぬかなは、「結婚してました。今まで隠しててすまんこ！」と発表。同月26日には「思いのほか祝福されていて草 一揆でも起きるかと思った お漏らししなかったみんなえらいよ、ありがとう」と結婚していた事実が発覚しなかったことに感謝をつづっていた。投稿では、純白のウエディングドレスに身を包んだたぬかなと夫の2ショットが投稿されている。
eスポーツプレイヤーとして活躍していた、たぬかな。2022年2月15日のライブ配信中に「170センチ以下の男は人権ない」「Aカップに人権ない」等と不適切な発言を行い批判が殺到し、プロゲーミングチーム「CYCLOPS athlete gaming」から契約解除されていた。2023年には、配信サイトTwitchでにて再就職を報告。現在は動画配信者として活動するほか、2024年11月には「社会的弱者との生配信ルポ」（星天出版）を出版するなど多岐にわたった活躍を見せている。（modelpress編集部）
◆たぬかな、結婚していた
◆美人動画配信者・たぬかなって？
