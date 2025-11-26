NZ中銀メディアリリース インフレ見通しに対するリスクは均衡 NZ中銀メディアリリース インフレ見通しに対するリスクは均衡

NZ消費者物価指数（CPI）は7-9月期に前年比3%に上昇。しかし、経済に余剰生産能力があることから、2026年半ばまでにインフレ率は2%程度に低下すると予想

NZの経済活動は2025年半ばにかけて低調も、回復傾向。低い金利は家計の消費を促し、労働市場は安定。為替レートは下落し、輸出業者を支える。

世界経済の成長は2026年には減速すると予想。

インフレ見通しに対するリスクは均衡。家計と企業の慎重姿勢が強まれば、ニュージーランドの経済回復のペースは鈍化する可能性。

一方で、国内需要が低金利に反応しやすくなると、予想よりも回復が早く、力強くなる可能性。

OCRの今後の動向は、中期的なインフレ見通しと経済の動向次第。

