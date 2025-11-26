外為サマリー：株高を手掛かりに一時１５６円３０銭台に下げ渋る 外為サマリー：株高を手掛かりに一時１５６円３０銭台に下げ渋る

２６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円２５銭前後と前日の午後５時時点に比べ４０銭弱のドル安・円高となっている。



２５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円０５銭前後と前日に比べ８５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。同日に発表された米経済指標が低調で、米利下げ観測が一段と強まったことから一時１５５円８０銭まで下押した。



この流れを引き継ぐかたちで、この日の東京市場もドル売り・円買いが先行。米景気の減速懸念に加え、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）次期議長の有力候補にハセット国家経済会議（ＮＥＣ）委員長が浮上したことからＦＲＢが米政権の意向をくんだ利下げ路線を取るとの思惑が広がっていることがドルの重荷となっているようだ。ただ、日経平均株価の続伸を手掛かりとしたリスク選好的なドル買い・円売りもみられており、午前９時５０分ごろには１５６円３４銭まで下げ渋る場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５６８ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００４５ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８０円７５銭前後と同３０銭弱のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS