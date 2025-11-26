今すぐ【セブン-イレブン】にダーーーーッシュ！ 食べ逃したくない「新作スイーツ」って？

お腹が空いたおやつには【セブン-イレブン】のスイーツを味わいませんか？ コーヒーや紅茶のお供に食べたくなる、魅惑の「新作スイーツ」が揃っています。一度食べたらハマってしまうかも。今回は丸い形をしたカステラ、紅茶に恋するシリーズといった、イチオシの新作をご紹介します。

たまご好きにおすすめしたい「ふわっほわっ」

ユニークな商品名が目を引くこちら。パッケージによると「たまごカステラ生地」に「たまごクリーム」を詰め込んだスイーツだそうで、まろやかな風味が堪能できそうです。生地は柔らかさがうかがえて、口の中で優しくほどけていくような食感が楽しめるかも。1個\170（税込）という安さも嬉しいポイントです。

どら焼き × ミルクティーという斬新な組み合わせのこちら。インスタグラマー@sujiemonさんによると「紅茶ホイップの甘さと渋み！」が楽しめるらしく、生地の間にたっぷりサンドされた贅沢感もたまりません。柔らかな食感と口当たりの良さが癖になるかも。どら焼き生地の和風な味わいも相まって癒されそうです。

トッピングを贅沢に乗せたこちらのパフェも、紅茶味に仕上がったスイーツ。自分へのご褒美に選ぶのも良さそうです。公式サイトによれば「紅茶プリン，紅茶クリーム，紅茶ガトーショコラ，紅茶ソース，紅茶ビスケット」などを合わせており、各素材で食感の違いが楽しめそう。紅茶の上品な風味がワンランク上のティータイム気分を満喫させてくれるかも。

少し厚めの生地に仕上がった、紅茶味のシュークリーム。@sujiemonさんいわく「紅茶ゼリー入りホイップ」が使われており、少しさっぱりとしたような味わいが楽しめそうです。しっかり冷やせば、よりゼリーのぷるんとした弾力が感じられるかも。普通のシュークリームに食べ飽きた時にぜひ選んでみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sweet_no_hito様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino