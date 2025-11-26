コニカミノルタプラネタリウムで、クリスマスフェア「Gift of Stars ~星のかけらの贈り物~」。ギフトアイテムや限定メニューも
コニカミノルタプラネタリウム全5館では、2025年12月25日（木）まで、クリスマスの特別なフェア「Gift of Stars ~星のかけらの贈り物~」を開催。館内のショップでは、星のネックレスや星屑をまとうネイルなど、大切な人へのギフトにぴったりなアイテムを展開。有楽町と横浜に併設されているカフェでは、クリスマスシーズン限定のメニューも。さらに、本編開始前に上映される「イルミネーションウェルカムドーム」にも注目して。
ネックレスやネイルカラーなど、オリジナルグッズが素敵
パートナー、恋人、家族、友達…、大切な人へのクリスマスプレゼントを探すなら、「Gallery Planetaria（ギャラリープラネタリア）」に立ち寄ってみて。“銀河のどこかにある秘密のお店”がコンセプトのショップで、クリスマスギフトにぴったりのアイテムもいっぱい。
オリジナルジュエリー「ETOILE Necklace −星のネックレス−」（13,200円）は、願いやかなえたい夢への思いを込めたネックレス。ホリデーシーズン限定のカラー「ルビー」は、情熱や愛といった意味合いが込められているのだとか。エレガントな見た目も美しく、プレゼントにも喜ばれそう。
天然ダイヤモンド0.1ctの粉末を使用したオリジナルのネイルカラー「DIAMOND NAIL」（各2,000円）も素敵。なかでも、ゴールドカラーの「オリオンの宝箱」は、ホリデーシーズンにぴったりの華やかさ。
そのほか、オリジナルのマグカップ「オーロラと夜明けのマグカップ」（各2,640円）や、隕石の形をしたキャンドル「メテオライトキャンドル」（各880円）、オリジナル腕時計「PLANET-0」（4,400円）なども。
「ETOILUNA」の各館限定カラーのネックレスにも注目を
“あなたとともに輝く星と月”という意味が込められた「ETOILUNA（エトワルーナ）」コレクションからは、各館限定カラーのネックレスが新登場。
その中のひとつ、プラネタリウム天空限定のジュエリー「LUNA Necklace -Lapis Lazuli-」（13,200円）は、人気の「三日月シート」にちなんだ“三日月モチーフ”のネックレス。“天空の破片”とも呼ばれるラピスラズリを使用しているのも魅力的で、こちらもギフトにぴったり。ロマンティックな贈り物になりそう。
ホリデーシーズン限定のメニューがフォトジェニック！
プラネタリアTOKYOと、プラネタリアYOKOHAMAに併設したカフェ「Cafe Planetaria（カフェプラネタリア）」では、ホリデーシーズン限定のメニューが登場。
「Gift of Stars −ホワイトチョコミルク−」（850円）は、ホワイトチョコミルクに、とろけるように甘いホワイトチョコミルクに、琥珀糖の星のかけらを散りばめたドリンク。
クリスマスギフトを思わせる「Gift of Stars −クリスマスワッフル−」（650円）もかわいらしい見た目。ピスタチオとドライラズベリーの食感を楽しめ、スティックにはリボンのあしらいも。
どちらもフォトジェニックなビジュアルで、気分が上がりそう！
「星のかけらの贈り物」が当たる!?クリスマス抽選会
フェア期間中は、クリスマス抽選会の開催も！ ショップ「Gallery Planetaria」で2,000円（税込）以上、カフェ「Cafe Planetaria」で1,500円（税込）以上購入すると、「クリスマス抽選券」1枚をレジにて渡される。
その場で当選したかが分かり、「星のかけらの贈り物」として、「Gallery Planetaria」人気のアイテムや、カフェ「Cafe Planetaria」のオリジナルメニューをプレゼント。
「星のかけらの贈り物」のいずれかが当選した場合、残念ながら当たらなかった場合でも、参加者全員に、「銀河のどこかからの贈り物」として「プラネタリウム鑑賞5％割引券」がもらえるのだとか。
※ショップ「Gallery Planetaria」とカフェ「Cafe Planetaria」でご購入いただいた商品のみが対象となります。レシートの合算は出来ません
※カフェ「Cafe Planetaria」は、プラネタリアTOKYO、プラネタリアYOKOHAMAのみにございます
※カプセルトイ商品や一部の商品（FGO関連商品・中森明菜関連商品など）は、抽選会の対象外となります
※期間内でも抽選券がなくなり次第終了となります。また、賞品内容は変更の可能性がございます。予めご了承ください
イルミも堪能できる！この冬はプラネタリウムデートを
クリスマスフェア「Gift of Stars ~星のかけらの贈り物~」とともに、ぜひチェックしてほしいのが「イルミネーションウェルカムドーム」。
本編の上映開始までの5〜10分間に実施されるウェルカム映像で、ドーム内に足を踏み入れると、星空の下で雪と光が降り注ぐ幻想的なクリスマスイルミネーション出迎えてくれる。
ウェルカム映像の上映中は、動画・写真の撮影も可能。冬の素敵な思い出が作れるはず。暖かな室内で、星空とイルミネーションを楽しむ贅沢なひとときを過ごしてみて。
■イルミネーションウェルカムドーム
開催期間：2025/11/14（金）〜12/25（木）
上映時間：作品上映前、入場映像（約5~10分間）
対象館：プラネタリアTOKYO（有楽町）、プラネタリアYOKOHAMA（横浜）、プラネタリウム満天（池袋）、プラネタリウム天空（押上）、プラネタリウム満天NAGOYA（名古屋）
