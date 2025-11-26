株式会社焦点工房は、交換レンズ「TTArtisan AF 27mm f/2.8 White Limited Edition」のソニーEマウント用を11月21日（火）に発売した。

2022年11月発売の単焦点レンズ「TTArtisan AF 27mm f/2.8」の新モデル。発売当初はブラックのみだったが、富士フイルムXマウント向けにチタンブラック（生産終了）、シルバー、White Limited Editionを展開。今回、ソニーEマウント向けにもWhite Limited Editionが追加された。

APS-Cサイズ相当のイメージセンサー用に設計され、焦点距離は35mm判換算で41mm相当。金属製の鏡筒を採用し、クリック感のある絞りリングを搭載する。

AF駆動はリードスクリュータイプのSTMを採用。像面位相差AFを搭載したカメラと組み合わせることで、動画AFや瞳AFにも対応する。

リアキャップはUSBポートを備え、PCと接続してファームウェアのアップデートが行える。

提供：株式会社焦点工房

対応マウント：ソニーE 対応撮像画面サイズ：APS-C 焦点距離：27mm（35mm判換算41mm相当） フォーカス：AF（オートフォーカス） レンズ構成：5群6枚（高屈折レンズ2枚） 絞り羽根：7枚 絞り：F2.8-16 最短撮影距離：0.35m フィルター径：Φ39mm 外形寸法：約Φ61×31mm（マウント部を除く） 質量：約90g 付属品：前後キャップ、レンズフード 価格：3万6,000円