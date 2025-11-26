1日限りのホリデーイベント「旧居留地ホリデイズマーケット」。マルシェや、フォトジェニックな光のアート、生演奏も
異国情緒あふれる神戸・旧居留地では、今年も「旧居留地ホリデイズマーケット」が開催される。1日限りのイベントで、音楽・フード・アートをとことん楽しめるのが魅力。「MARCHE」では、フードやドリンク、雑貨などを販売し、ホリデー気分高まるグルメ＆お買い物タイムに。そのほか、マーケットの中心にオブジェが登場したり、オリジナルライブを鑑賞できたり、お楽しみがいっぱい。日程は、12月6日（土）14時から20時まで。
※イメージ
グルメやお買い物を楽しもう。出店数も豊富なマルシェ
歴史ある建築が建ち並ぶ、神戸・旧居留地。今年もホリデーシーズンを盛り上げる「旧居留地ホリデイズマーケット」を開催する。神戸ならではのクラシカルな趣の中で、1日だけのイベントを楽しんで。
見どころのひとつは、フードやドリンク、雑貨などを販売するマルシェ。出店するブランドは、「ベルターブル」「喫茶ストライク」「神戸アジアン食堂バルSALA」「ブリコルピス」「イソワパールギャラリー」「KOBE LEATHER」など。
寒い冬にぴたりのグルメを味わったり、ショッピングを楽しんだり、充実したひとときを過ごせそう！
MARCHE
開催場所：大丸神戸店東側 明石町筋
※イメージ
夜は光のアートに！シンボリックなオブジェに注目を
マーケットの中心に登場するのは、「旧居留地ホリデイズマーケット」を象徴するオブジェ。夜を迎えると“光のアート”に変身して、ますますフォトジェニックに。
デイタイムもナイトタイムにも撮影をするのにぴったりのスポットだから、イベントに訪れた記念にぜひ立ち寄ってみて。
ART PERFORMANCE
開催場所：大丸神戸店東側 明石町筋
※イメージ
DJや生演奏も！オリジナルライブでホリデー気分が高まる
音楽を堪能できるのも、「旧居留地ホリデイズマーケット」だからこその醍醐味。「HOLIDAYS NIGHT TIME MUSIC by 世界の音楽」を掲げ、DJや生演奏が楽しめるオリジナルライブを開催。
音楽を聴いていると、さらにホリデー気分が高まりそう。
