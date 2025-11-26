グラングリーン大阪のクリスマスイベント「GRAND GREEN HOLIDAY 2025」。篝火を模したモニュメントや透明ドームテントが登場
◆グラングリーン大阪のクリスマスイベント「GRAND GREEN HOLIDAY 2025」。篝火を模したモニュメントや透明ドームテントが登場
グラングリーン大阪では、2025年12月4日（木）から12月25日（木）まで、南館開業後初となるクリスマスイベント「GRAND GREEN HOLIDAY 2025」を開催する。うめきた公園では、篝火を模したシグネチャーモニュメントが登場。暖かさを感じさせる雰囲気に。芝生広場内には、透明ドームテントを設置し、冬の公園でも快適に過ごせる空間を演出。そのほか、ロートハートスクエアうめきたでは、飲食ブースの期間限定出店も。
篝火を模したシグネチャーモニュメントで記念撮影を
クリスマスイベント「GRAND GREEN HOLIDAY 2025」では、うめきた公園サウスパークを中心に、グラングリーン大阪ならではの上質な空間が広がる。
水盤には、高さ4m、幅15mの篝火（かがりび）を模したシグネチャーモニュメントを設置。寒い冬を感じさせないような、暖かさのある雰囲気に。
シグネチャーモニュメントは、丸太をはじめ、角材、ミラー柱、枝、スチール、光パネルなど、多様な素材を重ね合わせており、そこにミストと音楽の演出を重ねることで、篝火のようにゆらめく光を表現しているのだとか。その様子は、まるでひとつの大きな炎を見ているかのよう。
冬の思い出づくりに、フォトジェニックなシグネチャーモニュメントで、記念撮影をしてみては。
イベントの開催も。冬でも快適に過ごせる透明ドーム
芝生広場に登場するのは、直径11m、高さ6mの透明ドーム。冬の公園でも快適に過ごすことのできる、屋内空間となっている。
透明ドーム内では、グラングリーン大阪の商業店舗とのコラボや、ジャンル横断の屋外パフォーマンスシリーズ「YOSETE UMEKITA」などを開催予定。
一息入れるのにぴったり。飲食ブースの出店も
ロートハートスクエアうめきたでは、イベント期間中の期間限定で飲食ブースが出店する。こちらにもぜひ立ち寄ってみて。
グラングリーン大阪では、2025年12月4日（木）から12月25日（木）まで、南館開業後初となるクリスマスイベント「GRAND GREEN HOLIDAY 2025」を開催する。うめきた公園では、篝火を模したシグネチャーモニュメントが登場。暖かさを感じさせる雰囲気に。芝生広場内には、透明ドームテントを設置し、冬の公園でも快適に過ごせる空間を演出。そのほか、ロートハートスクエアうめきたでは、飲食ブースの期間限定出店も。
篝火を模したシグネチャーモニュメントで記念撮影を
クリスマスイベント「GRAND GREEN HOLIDAY 2025」では、うめきた公園サウスパークを中心に、グラングリーン大阪ならではの上質な空間が広がる。
水盤には、高さ4m、幅15mの篝火（かがりび）を模したシグネチャーモニュメントを設置。寒い冬を感じさせないような、暖かさのある雰囲気に。
シグネチャーモニュメントは、丸太をはじめ、角材、ミラー柱、枝、スチール、光パネルなど、多様な素材を重ね合わせており、そこにミストと音楽の演出を重ねることで、篝火のようにゆらめく光を表現しているのだとか。その様子は、まるでひとつの大きな炎を見ているかのよう。
冬の思い出づくりに、フォトジェニックなシグネチャーモニュメントで、記念撮影をしてみては。
イベントの開催も。冬でも快適に過ごせる透明ドーム
芝生広場に登場するのは、直径11m、高さ6mの透明ドーム。冬の公園でも快適に過ごすことのできる、屋内空間となっている。
透明ドーム内では、グラングリーン大阪の商業店舗とのコラボや、ジャンル横断の屋外パフォーマンスシリーズ「YOSETE UMEKITA」などを開催予定。
一息入れるのにぴったり。飲食ブースの出店も
ロートハートスクエアうめきたでは、イベント期間中の期間限定で飲食ブースが出店する。こちらにもぜひ立ち寄ってみて。