

記事のポイント

F1ラスベガスでブランド施策が急増し、現場型アクティベーションが拡大している。

ビオデルマやパクサンがF1を販促の場として活用し、コラボ商品やVIP施策を展開している。

米国でF1人気が上昇し女性ファンが増えるなか、ブランド参入が加速している。



11月、世界中からモータースポーツファンがネバダ州ラスベガスに集まり、11月20日から22日に開催された2025年F1ラスベガスグランプリに参加した。

米国開催レースの増加とF1人気の高まり

ラスベガスで急増するブランドアクティベーション

F1がブランドにとって魅力的な理由

ビオデルマの取り組みと成功指標

パクサンに見る「F1×ファッション」の進展

2025年に増加するF1コラボのコレクション

F1ファン拡大と女性視聴者の増加

2023年に創設されたラスベガスグランプリは、フォーミュラ1のスケジュールに追加された最新のレースであり、同スポーツが米国文化のなかで存在感を高め続けていることを象徴している。Glossyは、ファッションブランドがクリエイティブな取り組みやライセンス契約を通じてフォーミュラ1を活用する数々の方法について報じてきたが、米国で開催されるレース数が増えていることで、レース会場に隣接したポップアップショップ、ブランド主催のVIPルームやパーティー、そしてドライバーや影響力を持つゲストへのギフト提供など、レース当日のアクティベーションが増えている。米国が年間3つのレースを開催するのは2025年が初めてであり、ほかの2つはダラスとマイアミで行われた。これにより、2025年もっとも多くのF1レースが開催される国となった。2025年は合計24のグランプリが開催され、その大半である10レースは欧州に集中しているが、複数の国に分散している。なかでもラスベガスグランプリは、2024年約10億ドル（約1560億円）の経済効果を生み、ラスベガスで もっとも収益を上げる年間イベント となった。コンテンツクリエイターのメイシー・ブロイルズ氏によれば、11月ラスベガスで行われているブランドアクティベーションの数は膨大であり、かつ多様であるという。彼女は、チーム「スクーデリア・フェラーリ（Scuderia Ferrari）」のスポンサーであるエナジードリンクブランド「セルシウス（Celsius）」の招待でイベントに参加している。「地上にはポップアップがあり、レース前後にはブランドアクティベーションがある」とブロイルズ氏はGlossyに語った。「フォーミュラ1のレースは、ケンタッキーダービーのようなほかのスポーツイベントにも通じるところがあるが、独自性もある。ラグジュアリーブランドからエナジードリンク、アルコールブランド、もちろん自動車メーカーまでさまざまだ。多くのセレブリティ、アスリート、ブランドの役員が集まる。パドックを見下ろせば、各界の影響力ある人々がずらりと並んでいるのがわかる」。会場には、Pacsun（パクサン）やIWCといったF1の常連ブランドに加え、ア・ベイシング・エイプ（A Bathing Ape）やビオデルマ（Bioderma）といった新たなブランドも参加している。ビオデルマの親会社であるNAOSグループの北米CEOであるジェレミー・ベイエン氏は、フォーミュラ1の魅力は、まだ比較的空いているフィールドであることだと語る。「我々は、現代におけるスポーツの影響力について考えはじめた」とベイエン氏は語る。「そして、ブランドの価値観やDNAに合い、同業他社で混み合いすぎていないスポーツを探した。テニス、スキー、ゴルフ、女子バスケットボールなど、いずれも素晴らしいスポーツだが、我々のカテゴリーから多くのブランドがすでに参入している」。現在ビオデルマは、ベイエン氏を含め7名のスタッフをラスベガスに派遣しており、トラックサイドのブースでVIP向けにサンプルや製品の現品を提供している。ビオデルマはわずか5週間前にフォーミュラ1との契約を締結しており、今回の取り組みを実験と位置づけている。その成果によって、今後さらにF1とのパートナーシップを拡大するかを判断する予定だ。現地では、インスタグラムのフォロワーが180万人いるインフルエンサーのキム・レイヴァー氏や、210万人いるマルコ・ザモラ氏らと協業しており、顧客獲得数やドライバーを含む影響力ある人々の投稿を成功の指標とする考えだ。一方、パクサンは2022年からフォーミュラ1の公式アパレルパートナーとして緊密に連携しており、毎年新しいF1コレクションをリリースしている。2025年、パクサンはラスベガスのイベントには参加しなかったが、10月中旬にテキサスで開催された直前のF1レースでは、現地でポップアップショップを展開した。「2022年にフォーミュラ1の最初期のファッションパートナーとして契約して以来、可能な限り多くのレースで存在感を示すことを優先してきた」とパクサンの最高マーチャンダイジング責任者リチャード・コックス氏は語る。「これまでオースティンでのトラックサイド出店や、マイアミのホットスポットでのポップアップ、そしてラスベガスのF1ファンゾーンでの大規模なアクティベーションを行ってきた。既存顧客や新規ファンと直接接点を持つ機会は常に歓迎しており、今後新たな場所でも同じ体験を届けることに期待している」。2025年は複数のブランドが、フォーミュラ1と直接コラボしたコレクションを展開している。そのなかには、ストリートウェアおよびスポーツウェアブランドであるマルボン・ゴルフ（Malbon Golf）とア・ベイシング・エイプの2つが含まれる。マルボンは2024年のラスベガスグランプリにも登場している一方、ベイプは今回が初参加となる。両ブランドは、ヴェネチアンホテルで開催される「F1ハブ（F1 Hub）」と呼ばれるオンサイトのショッピングアクティベーションに出店する。ブランドコラボやアクティベーションの増加は、フォーミュラ1の米国における視聴者が着実に拡大していることを反映しており、特に女性の増加が著しい。フォーミュラ1によれば、2025年新たにF1ファンとなった人のうち4人中3人が女性だという。「2年前にマイアミグランプリに行き、その半年後に映画『F1』を観た」とブロイルズ氏は語る。「レースに行くのは初めてで当時は詳しくなかったが、とても刺激的だった。F1は視覚的な魅力が強く、私のオーディエンスも、それにまつわるラグジュアリーなライフスタイル要素を楽しんでいるようだ」。［原文：Fashion Briefing: How brands are showing up trackside at this week’s F1 Las Vegas Grand Prix］Danny Parisi（翻訳、編集：藏西隆介）