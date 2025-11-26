ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクターをあしらった織りネームがアクセントになっている、ディズニーデザイン「肌側フェイクファーのケーブルニットマフラー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「肌側フェイクファーのケーブルニットマフラー」

© Disney

価格：3,990円（税込）

サイズ：約15×90cm

品質：【ニット部分】アクリル100％、【ボア部分】ポリエステル100％

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ニット×フェイクファーのあったかな組み合わせのマフラー。

肌面がフェイクファーの、ふわふわぬくぬくの着け心地です！

片側の先端をもう片側のとおし穴に通すだけで簡単に付け外しができます。

自転車に乗ってもズレにくく、様々なシーンで重宝しそう◎

デザインは「ミッキーマウス」と「くまのプーさん」の2種類がラインナップします。

ミッキーマウス

© Disney

シンプルなカラーの「ミッキーマウス」デザインのマフラー。

どのようなコーディネートにも合わせやすい色合いがうれしい☆

© Disney

パイカットアイのレトロなタッチの「ミッキーマウス」のネームもポイントです。

「ミッキーマウス」もマフラー姿で、手にはたくさんのプレゼントボックスも。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ブラウンを基調とした「くまのプーさん」デザインのマフラー。

あたたかみのあるカラーリングにほっこり。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ネームには、ちょこんと座っている「くまのプーさん」のアートも☆

「くまのプーさん」も首にマフラーを巻いています。

© Disney

＜素材アップ＞

表がケーブル編みのおしゃれなニット素材、肌に触れる裏面がふわふわのフェイクファー素材になっています。

冬コーデのワンポイントに欠かせないマフラー。

キャラクターをあしらった織りネームがアクセントになっている、ディズニーデザイン「肌側フェイクファーのケーブルニットマフラー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

