「やっと出会えた」「ほんと可愛い ！」【ハニーズ】おしゃ見え狙える♡「優秀ボトムス」

穿くだけでおしゃれ見えを狙えるボトムスを、FTNアイコンが【ハニーズ】で発見！「やっと出会えた」「ほんと可愛い」と絶賛する優秀ボトムスは、冬コーデの即戦力になるかも。旬のカーブシルエットを採用したジーンズと、レイヤードコーデを楽しめるカバースカートを今回は紹介します。

最旬カジュアルコーデを楽しめるカーブジーンズ

【ハニーズ】「デニムカーブパンツ」\2,980（税込）

ゆとりのある太ももから裾にかけて細くなる、カーブを描いたシルエットが特徴。穿くだけでトレンド感アップを狙えるジーンズ。公式ECサイトで「腰回りはすっきりでボリュームが気にならないのがポイント」と紹介されているように、体型カバーできるのも嬉しいポイント。ウエストの後ろはゴム仕様になっており、楽な穿き心地も実感できそうです。

絶妙な着丈で低身長さんも好バランスな着こなしに

身長150cmのFTNアイコン@chii_150cmさんが「なかなか丁度いいサイズのものに出会えてなかったカーブデニム、コレだ！ってものにやっと出会えました」とコメントしているように、小柄さんも理想のバランスで穿けそう。ラッフルフリルがフェミニンなムードを醸し出すブラウスを合わせて、大人可愛い最旬ルックを楽しんで。

一点投入でエレガントなムードをまとえるカバースカート

【ハニーズ】「レースカバースカート」\2,980（税込）

コーデがなんだか物足りない……。マンネリ気味……。そんなときは、一点投入するだけで雰囲気をガラリと変えられるカバースカートがおすすめ。繊細なコードレース素材がエレガントな雰囲気を演出。スッキリ見えするIラインシルエットで、甘さ控えめに大人っぽく着こなせそうです。

楽ちん可愛い！ 手持ちのボトムスがおしゃれに垢抜ける

手持ちのボトムスにレイヤードするだけで、今っぽくおしゃれな雰囲気に。「ウエストゴムで着脱楽ちんだし、深めのスリットで抜け感もあってほんと可愛い」と、@chii_150cmさんも絶賛。淡色ボトムスに合わせれば、主張しすぎず、さりげなくアクセントをプラスできます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではハニーズ、@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i