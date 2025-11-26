コンラッド東京「ストロベリー・リュクス アフタヌーンティー」。タルトやカプレーゼなど、いちご尽くしのスイーツ＆セイボリー
◆コンラッド東京「ストロベリー・リュクス アフタヌーンティー」。タルトやカプレーゼなど、いちご尽くしのスイーツ＆セイボリー
コンラッド東京のバー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」にて、いちごの魅力を贅沢に堪能できる「ストロベリー・リュクス アフタヌーンティー」を開催。期間は、2026年1月1日（木）から2月1日（日）、および2月6日（金）から28日（土）まで。
いちごを丸ごとトッピングしたタルトや、芳醇なバニラが香るムース、チーズや生ハムと合わせたセイボリーなど、いちごの華やかさを引き立てる多彩なラインナップを楽しんで。
いちごのデコレーションがかわいいタルト＆ムース
まずは、バレンタインシーズンをロマンティックに演出する5種類のスイーツをご紹介。
ストロベリーチョコレートといちごがあしらわれた「プラリネとオレンジのタルト いちごチョコレート」は、オレンジジャムとナッツ香るガナッシュが重ねられた、爽やかな酸味と濃厚な甘みが楽しめるタルト。
香り豊かなタヒチ産バニラのムースで、果実感あふれるいちごゼリーを包んだ「いちごとバニラのムース」は、はじけるようないちごのみずみずしさとバニラの余韻が広がる上品な味わい。ビーツで彩られたクッキーの土台が、食感のアクセントになっている。
甘酸っぱさが魅力の季節感あふれる華やかなスイーツ
ムースの中に果肉入りのラズベリージャムが忍ばせられた「チョコレートとラズベリーのムース」には、ホイップクリームをトッピング。甘美なチョコレートと甘酸っぱいラズベリーのハーモニーを堪能して。
しっとりと焼きあげられ、ピンク色のチョコレートでコーティングされた「ピスタチオのケーキ ラズベリークリーム」は、ラズベリー香るホワイトチョコレートのクリームでかわいらしくデコレーション。軽やかで上品なクリームがピスタチオのコクを引き立てる。
スーパーフードとして人気のアサイーボウルがアフタヌーンティー仕様にアレンジされた「アサイーとバラのゼリー」も登場。オーガニックのアサイーを使用したヨーグルトの上に、バラが香るゼリーが重ねられている。どちらの層にもいちごが加えられ、後味にいちごが香る季節感あふれる味わいに。
シェフの豊かな感性から生まれた見た目も美しいセイボリー
華やかなスイーツに加えて、洗練された3種類のセイボリーもラインナップ。
「鴨といちごとカカオのミルフィーユサンド」は、鴨の生ハム、いちごジャム、カカオ豆を組み合わせたシェフの感性が光るミルフィーユサンド。カカオが優しく香り、口の中で甘みと塩味の極上のマリアージュが堪能できる。隠し味として忍ばせられた、キャラメリゼされたピーカンナッツの食感と香ばしさも楽しんで。
いちごのコンポートがトッピングされた「いちごと生ハムのカプレーゼ」は、コンソメゼリー、生ハム、胡椒がアクセントのフレッシュチーズが重ねられた1品。チーズと生ハムの定番のコンビネーションに、いちごの甘酸っぱさが加わり、見た目も味わいも華やかに。
オマール海老や帆立などを使用した豪華セイボリーも
しっとりとした食パンの中に、オマール海老を使ったホワイトソースが入れられた「オマール海老のパングラタン」。カリフラワーやマッシュルームなど相性のよい食材が合わせられ、オマール海老の豊かな風味が引き立つ心温まる味わいに。つまんで食べられるサイズ感も魅力。
また、乾杯のシャンパーニュといちごプレートが付いた「デラックスアフタヌーンティー」も期間限定で登場。注目は、デラックスアフタヌーンティーとナイトティーにて楽しめる「帆立のムースとココナッツカレーのボンボン バラを添えて」。まろやかな帆立のムースに、ココナッツカレーを閉じ込めたゼリードームをのせ、赤かぶのピクルスで巻きあげて仕上げられた1品をぜひ味わってみて。
ビールやワインなども楽しめるナイトティーにも注目
同期間中18時30分からは、ビールやスパークリングワインなどのフリーフロードリンクとともに楽しめる「ストロベリー・リュクス ナイトティー」をお届け。大切な人と過ごす時間や、自分へのご褒美にリザーブしてみてはいかが。
味わい深いいちごの魅力が詰め込まれたティーセットとともに、優雅なひとときを過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
東京ベイエリアを望む絶景ラウンジで魅惑のくつろぎタイム
汐留駅直結のホテル「コンラッド東京」28階のバー＆ラウンジ。和モダンを取り入れたスタイリッシュな空間で、浜離宮恩賜庭園の緑を眼下に、お台場や東京湾へと続くレインボーブリッジまでをも一望。ティータイムは季節のスイーツをおともに、バータイムはシャンパンを片手に、時間とともに移りゆく美景を楽しんで。
