栃木県内のプロスポーツチームと企業や団体をつなぐ、とちぎプロスポーツハブは２５日、宇都宮市で初めての相談会を開きました。

とちぎプロスポーツハブの相談会には、サッカーＪ２への昇格を決めた栃木シティやバスケットボールＢ１の宇都宮ブレックスなど、プロ７チームがブースを設けて、企業や自治体の担当者と直接面談しました。

とちぎプロスポーツハブは、官民一体となってスポーツ大会や合宿などの誘致や受け入れを進めて、地域の活性化を目指す栃木県スポーツコミッションが設置した、県内プロスポーツと企業、団体をつなぐ事業です。

チームとの連携を検討している企業、団体向けの相談窓口を、ことし５月に設置したところ、これまでにおよそ３０件の相談があり、１０件余りが合意しています。

参加した企業の担当者らは、地域イベントへの参加やコラボ商品の開発など、さまざまな事業について説明しました。プロスポーツの担当者は「初めて会う企業との話し合いもあり、新たなスポンサー獲得や連携しての事業展開へのきっかけになれば」と話していました。

県は次期「県スポーツ推進計画」に、スポーツハブの相談件数を２０３０年度までに、累計１５０件とする目標を盛り込むことにしています。