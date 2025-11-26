森崎ウィン、ミャンマーに生まれ9歳で来日 日本語が話せなかった小学校時代を告白【徹子の部屋】
俳優の森崎ウィン（35）が、26日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
森崎は、ドラマ、映画などで活躍し、7年前には、スティーブン・スピルバーグ監督作品でハリウッドデビューを果たした。ミャンマー人の両親のもと、ミャンマーに生まれ育った森崎。両親は日本で働いていたため、祖母が自宅で英語塾を営みながら、森崎を育てたという。
9歳の時に来日、両親と共に暮らすことになったが、当時は日本語も話せず、小学校ではいじめに遭ったことも。そんな中、14歳の時にスカウトされ、日本の芸能界で活躍することとなった。近年は数々のミュージカルで主演を務める森崎が、2つの祖国への想いを込め、スタジオで歌唱する。
