ザ ストリングス 表参道の「〜Red Luxe〜 ストロベリー＆ショコラ アフタヌーンティー」。リッチな味わいのスイーツが勢揃い
ザ ストリングス 表参道の2階「TAVERN by the green」にて、旬のいちごと濃厚なショコラが織りなすエレガントなアフタヌーンティー「〜Red Luxe〜 ストロベリー＆ショコラ アフタヌーンティー」を開催。
赤が映える大人の贅沢なティータイム“Red Luxe（レッド・リュクス）”をテーマに、いちごとチョコレートを組み合わせたリッチな味わいのスイーツが勢揃い。期間は、2025年12月27日（土）から2026年2月17日（火）まで。
甘酸っぱくて濃厚ないちご＆チョコレートのスイーツ
スイーツは、いちごを丸ごと一粒味わえるカヌレやゼリーのグラスデザート、甘酸っぱいいちごと濃厚なチョコレートのマリアージュを楽しめるタルトやつやめくムース、いちごとミルクチョコレートのガナッシュを挟んだクッキーサンドなど7種類がスタンドを彩る。
温かいポタージュも！満足感あふれる充実のセイボリー
セイボリーは、うまみが詰まったTAVERN特製のミニバーガーや、ホワイトチョコレートとカリフラワーのムース、香ばしい燻製鴨と洋梨のタルトレット、ピリッとスパイシーなチキンなど4種類がラインナップ。さらに、ラズベリーとビーツがアクセントになるサラダや、温かいポタージュも付いた贅沢かつボリューム満点の内容でお届け。
ラズベリー＆チョコレートのオプションドリンクにも注目
ドリンクは、シンガポール創業のラグジュアリーティーブランド「TWG Tea」の紅茶と、ザ ストリングス 表参道オリジナルブレンドのコーヒーなど全16種類を好きなだけ堪能することができる。
また、オプションメニューでは「ラズベリー チョコレートマティーニ」を用意。チョコレートクリームリキュールのまろやかな甘みと、ラズベリーリキュールの鮮やかな酸味がとろけ合う、大人のためのデザートマティーニをぜひ味わってみて。
ミニアフタヌーンティー付きのコースメニューも登場
このほかにも、メインディッシュを選べるプリフィックスコースに、アフタヌーンティーのスイーツ5品が付いたプランも提供されるのでチェックしてみて。
表参道の冬景色とともに、華やかで甘美なひとときを過ごしてみてはいかが。
◆アフタヌーンティーの会場は？
けやき通りを眺めながら贅沢な時間を。本格グリル料理と新鮮な食材に舌鼓
表参道駅直結の「ザ ストリングス 表参道」内の「TAVERN by the green」。けやき通りの美しく洗練された街並みを眺めながら本格グリル料理が堪能できる。NYブルックリンスタイルの店内はセンスのいい落ち着きのある空間を演出。自慢の肉料理と素材にこだわった鮮魚で大切な人と特別な日を過ごして。
