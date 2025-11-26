２５日に放送されたＴＢＳ系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」では、勝男（竹内涼真）の家にやってきた母・陽子（池津祥子）を迎えに、父・勝（菅原大吉）がやってくるが、素直に迎えに来たと言えない勝の、とんでもない理由付けが話題となった。

家事は女がするもの…という考えがこびりついている勝に対し、堪忍袋の緒が切れた陽子は、東京の勝男の家にやってきて、一向に帰ろうとしない。

料理も掃除も洗濯もしてくれる母に感謝しつつ、自分のペースが乱れることにイライラしだす勝男。陽子は勝男に彼女ができたら帰ると言い出し、勝男は椿（中条あやみ）に彼女のふりを頼むも、陽子は勝男のたくらみはお見通しだった。

一方、大分の実家では、陽子がいないため、勝は毎日、出前を注文。麦茶も飲みきってしまうが、新しい麦茶を作ることもできず、流しには汚れた食器が溜まっていく。

そしていよいよ、勝は勝男の家にやってくる。勝は「母さん迎えに来たって事？」と聞くも、勝は「そんなことあるか」。勝男は「じゃあ、何しに来たの？」と聞くと、勝がバッグから取りだしたのは固定電話の子機。「充電がありません」の文字が表示されており「いつもお母さんしちょるけん、やり方わからん」と充電のやり方を聞きに来たと言い、勝男も「え？わざわざこのために来たの？」と絶句する。

勝が子機の充電方法がわからなかったのは事実だが、おそらく、それを口実に妻を迎えにきたものと思われる。それにしても、あまりにも突拍子のない理由に勝男だけでなくネットも絶句。

「おそらくそれは口実で心配であるんだろうけどさすがにまだ自分の中で勝男の父に対する嫌な気持ちの方が勝っている」「飛行機に乗れているから電話の充電は多分できる」「子機の充電方法聞きに大分から来たのこわすぎる」「家電の子機充電できないヤツがなんで東京来れるんだよ（口実だと思うが）」「充電を口実に使ったとしてもそれはそれでヤバイな父」など反響を呼んでいた。