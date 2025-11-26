ウェスティンホテル横浜「恋するいちごビュッフェ 〜It’s Strawesome！〜」。国産のフレッシュいちご3種や、いちごスイーツなど
ウェスティンホテル横浜内の2025年7月に新オープンした「PACIFIC TABLE」にて、旬のいちごを多彩に活かした「恋するいちごビュッフェ 〜It’s Strawesome！〜」が、2026年1月7日（水）から3月31日（火）まで開催。
主役は、デザートルームの前に登場する旬の国産いちご3種が詰まった“いちごボウル”。そのほかマカロンやショートブレッドサンド、いちご大福のシェイクなどのいちごスイーツに、チョコレートフォンデュも登場！
心ときめく大きな“いちごボウル”が主役の夢のいちごビュッフェ
今回のいちごビュッフェでまず目を奪われるのは、オープン以来“映えスポット”として人気の高いデザートルーム前に、期間限定で登場する“いちごボウル”。
直径約1mの大きなボウルに、神奈川県産をはじめとした国産いちご3種をたっぷりと盛り付けた様子は、まるで赤い宝石があふれるような華やかさ。フレッシュないちごを心ゆくまで堪能しよう。
スイーツラインナップももちろんいちご尽くし。思わず笑顔になるいちごフェイスのマカロンや、いちご型のショートブレッドサンド、爽やかな甘さ広がるいちごと柚子のバントケーキからいちご大福のシェイクまで勢揃い。
お好きな具材を好きなだけ楽しむチョコレートフォンデュ
さらに、ヴァローナ社のチョコレートを使用したチョコレートフォンデュも登場。いちごやマシュマロなど、お好みのスイーツをなめらかで濃厚なチョコレートにたっぷりくぐらせて、自分だけの“恋するひと口”を楽しむことができる。
いちご好きの方はもちろん、誰もが胸を躍らせる期間限定のいちごビュッフェで、甘くときめくひとときを過ごして。
こちらも注目！恋するいちごアフタヌーンティー with リンツチョコレート
「ロビーラウンジ」では、リンツチョコレートとのコラボレーションアフタヌーンティーが開催されるのでこちらもお見逃しなく。
いちご×チョコレートという最強のコンビネーションで仕上げたデザートは、マカロンやパンナコッタなど計4種類。土日祝日限定で、華やかないちごのパルフェも。
セイボリーにもいちごやチョコレートのエッセンスがさりげなく散りばめられ、甘みと塩気が絶妙なバランスの味わいを楽しむことができる。
やわらかな陽光が射し込むラウンジで、心まではずむ“恋するいちごアフタヌーンティー”とともに特別なティータイムを。
◆ビュッフェの会場は？
ホスピタリティあふれるホテルレストランで地産地消のグローバルな食体験を
ウェスティンホテル横浜のホテルレストラン「PACIFIC TABLE（パシフィック・テーブル）。ここでは神奈川の地産地消の食材を活かし、世界各国の食文化を取り入れた料理の数々をビュッフェスタイルで楽しめる。店内は、ホテルならではの落ち着いた雰囲気が魅力。友人が集まる女子会はもちろん、記念日にもおすすめ。
