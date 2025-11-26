「両リーグ、両チームの格差は明らか」自国クラブが町田に完敗…韓国メディアが痛感「天皇杯王者の壁は高かった」「守備が崩壊。為す術なし」【ACLE】
11月25日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第５節で、FC町田ゼルビアが韓国勢の江原と敵地で対戦。３−１で快勝し、今大会２勝２分１敗とした。
天皇杯の決勝でヴィッセル神戸を３−１で下し、クラブ史上初の主要タイトルを獲得しから中２日。勢いそのままに江原に襲い掛かり、24分に仙頭啓矢、28分に下田北斗、39分にオ・セフンがゴール。前半で大量リードを奪った後、55分にセットプレーで１点を返されるも、それ以上の反撃は許さず、３日前と同じスコアで勝利を掴んだ。
江原サイドからすれば、力の差を見せつけられる結果となった。韓国メディア『MKスポーツ』が「天皇杯王者の壁は高かった。前半だけで残念な３失点」と報じれば、『kado.net』は「守備が崩壊した江原、町田に為す術もなくやられた」と見出しを打ち、次のように伝えている。
「昨年のKリーグ準優勝チームとJリーグ３位チーム。現在のKリーグ６位チームとJリーグ７位チーム。一見すると似たような位置にある江原とFC町田だが、両リーグ、両チームの格差は明らかだった」
また、敵将のチョン・ギョンホは試合後の会見で「非常に重要な試合だったが勝利できなかった。多くのファンの応援に応えられず申し訳ない」「落胆するにはまだ早い。今年はブリーラム戦が残っており、来年も上海海港、メルボルン・シティとの試合がある。16強入りは十分に可能だ」と語った。
上位８チームが勝ち上がるなか、町田は勝点８で暫定３位、江原は同６で９位。リーグステージの残りは３試合だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】韓国勢に襲い掛かる！町田レフティの鮮烈FK弾
天皇杯の決勝でヴィッセル神戸を３−１で下し、クラブ史上初の主要タイトルを獲得しから中２日。勢いそのままに江原に襲い掛かり、24分に仙頭啓矢、28分に下田北斗、39分にオ・セフンがゴール。前半で大量リードを奪った後、55分にセットプレーで１点を返されるも、それ以上の反撃は許さず、３日前と同じスコアで勝利を掴んだ。
「昨年のKリーグ準優勝チームとJリーグ３位チーム。現在のKリーグ６位チームとJリーグ７位チーム。一見すると似たような位置にある江原とFC町田だが、両リーグ、両チームの格差は明らかだった」
また、敵将のチョン・ギョンホは試合後の会見で「非常に重要な試合だったが勝利できなかった。多くのファンの応援に応えられず申し訳ない」「落胆するにはまだ早い。今年はブリーラム戦が残っており、来年も上海海港、メルボルン・シティとの試合がある。16強入りは十分に可能だ」と語った。
上位８チームが勝ち上がるなか、町田は勝点８で暫定３位、江原は同６で９位。リーグステージの残りは３試合だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】韓国勢に襲い掛かる！町田レフティの鮮烈FK弾