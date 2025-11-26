「いやいやいや」「倒れたもん勝ち」広島の失点に繋がったPK判定に林陵平が抗議！「これでファウルを取られたら守備できない」【ACLE】
現地11月25日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第５節で、サンフレッチェ広島が中国の成都蓉城と敵地で対戦。完全アウェーのなか、PKで先制を許すも、63分の加藤陸次樹のゴールで追いつき、１−１で引き分けた。
この試合で、広島の失点シーンが物議を醸している。スコアレスで迎えた50分、荒木隼人が自陣ボックス内でチョウ・ディンヤンを後ろから倒してしまう形となりPKの判定となる。
しかしリプレイ映像では正当なチャージにも見えたため、『DAZN』で解説をしていた林陵平氏は次のように異議を唱えた。
「（相手がPKを）もらいにいってるじゃないですか。荒木はそんな激しいチャージをしてないですよ。これでファウルを取られたらセンターバックは守備できないですよ。倒れたもん勝ちです」
その後、主審がオン・フィールド・レビューを実施するも、結局判定は覆らず。林氏は「いやいやいや。何を見ていたんですか」と最後まで納得がいかない様子だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】物議を醸した荒木隼人のPK献上シーン
