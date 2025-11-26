いい街、いい店、はずさない夜 ネオはしごガイド
◆いい街、いい店、はずさない夜 ネオはしごガイド
おいしい料理とお酒をこよなく愛するグルメなインフルエンサーたち。そんな彼ら、彼女らが日頃から飲み歩く3つの街で、リアルに通うお気に入りのホッピングコースをそれぞれ紹介します。1人でも誰かとでも楽しい、ネオはしご酒をお楽しみあれ！
◆【はしごにいい街01】池尻大橋
18:00 EIFFEL
「1杯からふらっと立ち寄れる立ち飲みははしご酒に最適」と話すナツリさん。そんな彼女が1軒目に選んだのは、1階は立ち飲み、2階にテーブル席を備えたワインバー 「EIFFEL」。「時間ができると1階のカウンターによく吸い込まれます。大好きな「MERCI BAKE」の系列店で焼菜子もおいしいので、締めに甘いものが食べたいときにもありがたいです」。季節によって変わるケークサレも是非もの。
EIFFEL
エッフェル
TEL.なし
住所／東京都世田谷区池尻2-31-17
18:30 dom
2軒目は友人と合流して女子会。秘密めいた入口の動線にワクワクする、センス抜群のワインバー「dom」へ。「おつまみから食事まで種類が豊富。アラカルトとコースがあって使い勝手がいい。なによりワインが本当においしい！ 店員さんのおすすめは毎回ハズレなしです」。モノクロ映画が流れる落ち着いた店内では、「ほかの席を気にせず会話できるので、ついつい長居してしまう」とか。
dom
ドム
TEL.070-5596-3552
住所／東京都目黒区東山3-1-9 クレデウス第二ビル2F
20:30 ザ・銀皿
ラストを飾るのは、ビルの階段を上った4階にひっそりと構える秘密基地。「あと少しだけ飲んで喋りたい!というときに、24時まで開いているこのお店が重宝します。銀皿で提供される赤いタコさんウインナーのゆるさと絶対的ウマさ。お酒を飲まず食事だけして帰る方もいて、その気軽さも好きです」。居酒屋にも飯屋にもバーにもなるフレキシブルさで、深夜の酒好きたちが夜な夜な集います。
ザ・銀皿
ザ・ぎんざら
TEL.なし
住所／東京都目黒区東山3-6-15 エビヤビル4F
教えてくれた人
ナツリさん
インテリア業界で働く1児のママ。「はしご酒では気取らず、でも店主のこだわりが光る小さなお店に惹かれます」
ナツリさんのInstagram
◆【はしごにいい街02】幡ヶ谷
17:00 kasiki
西原にあるアイスクリームとナチュラルワインのお店。「果物やハーブを掛け合わせた独創的なアイスクリームが美味。夕飯前にワインと一緒に楽しむのが定番です」。空間や音楽の選曲もセンスよく、あまりの居心地のよさに「次に予約していたお店の予約時間を忘れて到着ギリギリになったことも(笑)」。
kasiki
カシキ
TEL.なし
住所／東京都渋谷区西原1-13-2
18:00 酒とつまみ 水無月
2軒目は駅裏の雑居ビルに潜む和食店へ。「女将さんの作る創作料理と、大将が選ぶお酒のラインナップがお気に入り。締めに頼む焼き味噌がのった焼きおにぎりは、味噌だけ少し残して日本酒のアテにしています。『水無月』のお料理が大好きで、毎日通いたいほど」と絶賛。美味と美酒にしっぽり向き合える1軒です。
酒とつまみ 水無月
さけとつまみ みなづき
TEL.03-5354-8918
住所／東京都渋谷区幡ヶ谷2-8-5 近藤ビル2F
21:00 wineshop flow
締めの1杯を求めて向かったのは、ナチュール好きが集う半地下のワインショップ。「ナチュラルワインを好きになるきっかけをくれたお店。ビールを1〜2杯飲んだ後は、生ハムやkasikiのナッツをアテにひたすらワイン」。店主ご夫妻の人柄や空問を包む木の香りに癒され、気分よくはしご酒をフィニッシュ。
wineshop flow
ワインショップフロー
TEL.03-6804-7341
住所／東京都渋谷区西原2-28-3 クローバービル B1F
教えてくれた人
hirariさん
今回、おいしいもの好きにはたまらない幡ヶ谷を紹介。「はしご酒では必ず座って食事できるお店を挟みます」
hirariさんのInstagram
◆【はしごにいい街03】神楽坂
18:00 Bar 夢幻
「はしご中に1軒は立ち飲み屋が欲しい」と話す板橋さんが最初に選ぶのは、ノーチャージで本格的なカクテルが楽しめるスタンディングバー。「神楽坂で長く店主を務める松永無限さんに、街や飲食店について教えていただけます。私自身もいろいろと教えていただきました」。食後の1杯や待ち合わせにもぜひ。
Bar 夢幻
バー むげん
TEL.03-3267-2777
住所／東京都新宿区神楽坂3-2-56
19:00 伊太八
お腹にたまるものをつまみつつ飲みたい2軒目は、「神楽坂在住で知らない人はいない」という「伊太八」へ。「小皿料理が充実している飲めるラーメン屋。瓶ビールはアサヒと書いてあるが、店員さんに言えばサッポ口も出してくれます(笑)」。15:00〜翌1:30の営業で、飲みメインも締めのラーメンにも使い勝手よし。
伊太八
いたはち
TEL.03-3260-2325
住所／東京都新宿区白銀町1-17
