BLACKPINK・ジェニー、恋愛リアリティ番組にゲスト出演決定！6か月ぶりのバラエティ登場に期待集中

BLACKPINKのジェニーが、恋愛リアリティ番組『乗り換え恋愛4』（TVING）にゲスト出演する。

【写真】全部見えてる…？ジェニー、“限界SHOT”

11月26日、TVINGの関係者は「ジェニーさんが『乗り換え恋愛4』にゲスト出演することは事実です。撮影関連の詳細な日程はお伝えが難しい点、ご了承ください」とコメントした。

『乗り換え恋愛4』は、さまざまな理由で別れた元カップルたちが同じ家で共同生活を送りながら過去の恋愛を振り返り、新たな出会いと向き合っていく恋愛リアリティ番組だ。

（写真提供＝OSEN）ジェニー

ジェニーがバラエティ番組に出演するのは、今年5月に放送された『ユ・クイズON THE BLOCK』（tvN）以来およそ6か月ぶりだ。これまでバラエティ番組への出演がほとんどなかっただけに、ジェニーが『乗り換え恋愛4』でどのようなリアクションや恋愛観を見せるのか、期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は4億件を超えた。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。