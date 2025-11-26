ILLIT、新曲『NOT CUTE ANYMORE』で魅せた“脱かわいい”の進化！グローバルチャートも上昇中

ILLITの明るく弾けるイメージとは異なり、落ち着いて繊細な感性が際立つ新譜での変化が好評を得ている。

【写真】「可愛すぎて衝撃」ミンジュ、大胆イメチェン

ILLITは11月24日、1st Single Album『NOT CUTE ANYMORE』を発売した。同名のタイトル曲はレゲエリズムを基盤にしたポップジャンルで、”ただかわいいだけ”には見られたくない気持ちを直観的に表現した楽曲だ。

『NOT CUTE ANYMORE』はミニマルなサウンドながら、穏やかな中にも不思議な中毒性がある。語りかけるように歌うILLITの純粋なボーカルと独特のメロディーラインが耳を惹き、5人のメンバーのより成熟した表情と音楽的な広がりが魅力を加えている。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

ILLITは24日、ソウル江南区メガボックスCOEXで『NOT CUTE ANYMORE』発売記念ファンイベント「”かわいい”卒業パーティー」を開催し、新譜に込めた意味を語った。

メンバーたちは「単なるコンセプトの変化ではない。より一層成長した私たちの多彩な姿をお見せしたかった」と伝えた。

パフォーマンスも注目を集めている。MVでは無表情と節制された動作で視線を奪い、シックでクールな態度に高慢な魅力を添えた。手で顔を覆ってから広げる際に浮かべる微笑など、繊細な表情演技が見る者の心を揺さぶる。

グローバルファンからは、「かわいさの境地に上がった『NOT CUTE ANYMORE』」「冬のモコモコが不思議なほど良い。飽きない魔性の魅力が込められた曲だ」「楽に聴ける歌。ILLITならではの雰囲気が独創的だ」など好評が寄せられている。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

音源チャートでも勢いが期待されている。タイトル曲『NOT CUTE ANYMORE」は発売当日、韓国のMelon「ホット100」で8位にランクインしたほか、日本ではAWAリアルタイム急上昇チャートで1位を記録。さらに10カ国以上のiTunes「トップソング」やYouTubeトレンドミュージックでも上位に入った。

また韓国では、「NOT CUTE」な感性を満喫できるポップアップが11月25日から30日まで、ソウル江南区Ktown4u COEX 4階に公式オープンし注目を集めている。

ポップアップでは「NOT CUTE」バージョンのコンセプトフォトをそのまま再現し、訪れたファンに特別な体験を提供。オフィスのあちこちにキッチュなアイテムが飾られ、イギリスのファッションブランド「Ashley Williams（アシュリー・ウィリアムズ）」とコラボした実物アルバムや手鏡、マグネチックカードホルダー、「Little Mimi（リトル・ミミ）」バージョンのマーチ盤のキーリングチェーン人形を思わせる衣類など、多彩な装飾が楽しめる。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

その他にも、ILLITへの応援メッセージを書けるメッセージゾーンや清音ゾーン、フォトブース、ラッキードローなどが設置されている。ポップアップ内のカフェでは、メンバー別の個性が込められたスペシャルデザートが提供され、購入者には未公開フォトカード、ミニポスター、カップホルダーなどの特典が贈られる。

なお、ILLITは11月28日にKBS2「ミュージックバンク」でタイトル曲『NOT CUTE ANYMORE』のステージを初公開する予定だ。

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。