女優の沢井美優（３８）が「親子リンクコーデ」を披露した。

２６日までに自身のインスタグラムを更新。ファッションセンターしまむらと漫画家・松本ひで吉氏の「コラボ商品」を購入したそうで「ひで吉さんの描くぱるたんとの日常が好きすぎて…我が子とお揃（そろ）いでついつい買っちゃった笑」とワクワク。「遊び場で他のお母さまに『お揃い可愛い！』って言ってもらえて、さらにうきうきしました」と喜んだ。

赤ちゃんとおそろコーデを披露。「＃親子リンクコーデ ＃親子おそろい ＃リンクコーデ ＃子どものいる生活 ＃育児中」などとハッシュタグをつけた。フォロワーは「ほのぼのします」「ペアルックきゃわ」「しっかりママのお顔になってる」「母子コーデでデート、楽しそう」とほっこりしていた。

沢井は、２００３年１０月から０４年９月まで放送されたドラマ「美少女戦士セーラームーン」で、ヒロインの月野うさぎ （セーラームーン）役を演じて話題に。プライベートでは２０２２年１０月にお笑いコンビ「ティモンディ」の高岸宏行（３３）との結婚を発表。昨年１１月に第１子出産を報告した。高岸は愛媛県の名門校・済美高野球部出身のピッチャーで、東洋大を経て２０２２年から栃木ゴールデンブレーブスに所属している。