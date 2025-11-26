【HG 1/144 モビルアーマーハシュマル】 予約開始：11月26日11時 2026年3月 再販予定 価格：4,400円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 モビルアーマーハシュマル」を2026年3月に再販する。11月26日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は4,400円。

本製品は、アニメ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」に登場したモビルアーマー「ハシュマル」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。

劇中のギミックや付属品も設定どおりに再現しており、広い可動範囲とリアルなディテールを両立し、腕部が伸縮し、肩への収納状態を再現できる。

頭部を開いて、迫力のビームエフェクトを装着できるほか、腕部は開閉式で、腕部中央に運動エネルギー弾射出状態を再現できる。またハシュマルの随伴機であるプルーマが一機付属している。

11月25日に再販分の予約が行なわれていたが、今回11月26日11時より改めて予約受付を実施する。

「HG 1/144 モビルアーマーハシュマル」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、PE

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。