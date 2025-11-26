物価高対策として鈴木農林水産大臣が意欲を見せる「おこめ券」。配るかどうかは自治体の判断に委ねられていますが、その自治体はどのように検討しているのでしょうか。日本テレビの独自調査からは、ほとんどが「未定」で、懸念も多いことが浮かびました。

■スーパーのコメ価格は高止まり

「農林水産省から先週発表された、全国のスーパーでのコメの平均価格です。11月10日〜16日は5キロあたり4260円で、過去最高値となった前の週よりは56円安くはなっているものの、依然として高止まりしています」

「このところ4000円台が続いていて、ここで落ち着いていくのかな、みたいな動きをしていますよね」

■「配布を検討」は目黒区と那覇市

「そういう印象を皆さんも感じているのではないでしょうか。こうした中、政府はおこめ券の配布という形での物価高対策を地方自治体に推奨しています。ただ、実際におこめ券とするかは自治体の判断に委ねられ、全ての自治体で配布されるとは限りません」

「配られるところもあるでしょうし、配られないところもあるでしょう、というのが現状です。そこで日本テレビは、東京都の全ての市区町村と全国46の県庁所在地の自治体に、経済対策で政府が推奨したおこめ券の配布を検討するか、14日〜25日に独自調査しました」

「108の自治体のうち、『未定』と答えたのが101（2自治体は回答せず）。検討する、つまり『はい』と回答したのは東京都の目黒区と沖縄県の那覇市。この2つの自治体のみが、おこめ券配布を検討すると答えました」

「目黒区は『今から可能性をゼロにするものではない』という答えでした。つまり『配りません』とこの時点で決めつけることはしないということで、あくまでも可能性として『はい』と答えています。私は積極的だとは読み取れず、非常にフラットな意見です」

「一方の那覇市は、支援策の1つとして検討しているということです。那覇市はすでに今年の8月〜9月にJA全農のおこめ券を市の支援策として配布しました」

「ただその際は対象の世帯が限られ、まだ支援を必要としている人たちに、今回の国の物価高対策で再びおこめ券を配るという対応を検討しているといいます。時期に関しては、年明け以降、速やかに配布をしたいということです」

■岐阜市「検討しない」理由はDX化

「『検討しない』と答えた自治体は、東京都の渋谷区、東京都の青ヶ島村、岐阜市の3つです」

「岐阜市は DX化、つまりデジタルトランスフォーメーション化を推進しています。おこめ券を配るのは紙をそのまま配るということになり、DX化に逆行して事務経費の負担が大きい。さらに使途が限定される恐れもあるとして、『いいえ』と回答しています」

■渋谷区は「ポイントバック」で支援

「渋谷区はおこめ券ではなく、12月から独自のコメ価格高騰対策を行う方針です」

「お米の販売価格が高止まりしていることを受け、区民の生活を支援するために、渋谷区の決済アプリ『ハチペイ』でお米を購入した場合に、購入額の最大50％、2000円相当のポイントバックを行うキャンペーンを 12月1日〜26日に実施する予定です」

「今のところ国からの詳細が届いておりませんので、おこめ券の配布等については今のところまだ考えていません。ただ、詳細を確認しながら検討は進めていくことかなと考えております」

■青森市や福井市では独自の取り組み

「新たにおこめ券を配布するかは未定と答えた自治体が数多くありましたが、既に独自の取り組みを行っているところがあります。青森市は11月25日から、子育て世帯に子ども1人当たり440円のおこめ券を6枚、つまり2640円分を発送します」

「学校が冬休みに入ると給食が提供されなくなるので、子育て世帯の食費の負担が増すということで配布を決めました。子育て世帯からすると、非常に助かる支援ですよね」

「普段の学校がある期間と比べるとそういった出費が増えるでしょうから、そこに対する保障としてはタイミングとしてもいいのかもしれませんね」

「福井市は、今年の5月上旬から物価高騰による家計の負担を減らすとともに福井県産のお米の消費拡大を図るために、子育て世帯と高齢者向けに福井米購入応援事業を実施しました」

「これはいわゆるJA 全農のおこめ券ではなく、1世帯当たり福井県産のお米を購入できる1000円のおこめ券を5枚、つまり5000円分を配布したということです」

「初めて知りましたが、他の自治体には使えないということですよね。福井もおいしいお米はたくさんあるので、福井のお米を知るということとしても、いいかもしれないですね」

「いわゆる（JA全農などの）おこめ券だと、違う県のお米を買うこともできるわけですが、これは地元のお米を買ってくださいという独自の取り組みです」

■おこめ券「未定」の理由も調査

「鈴木農林水産大臣が強い意欲を示しているおこめ券ですが、ほとんどの自治体がまだ配布するかどうかは未定としています。その理由も今回調査をしました。最も多かったのは、『詳細が示されていない』ということです」

「他の懸念される点としては、封筒に券を入れて住所（のシール）を貼って送らないといけません。事務の負担が本当に大変ですよね。『人件費や印刷費など配布にかかる膨大な事務経費』が挙げられました」

「そして配布の対象についても、懸念がありました。住民の理解を得られる対象者とすることができるかということです。全世帯に配るのであれば、皆さんそれはうれしいということになりますが、（対象が）限られた世帯で、そこから外れたらどうでしょう…」

「『あれ、うちは？』と思いますよね。その線引きは難しいですよね」

「高齢の世帯が多い地域、子育て世帯が多い地域、それぞれありますからね。『全戸への配布というのが難しい。不満が出る』という懸念もありました。また、『おこめ券である必要があるのか』という懸念もあります」

「物価高の影響は市民一人ひとりの生活状況によって異なります。求められる対策も様々な中で、『（お米という）特定の品目に限定した支援には慎重な検討が必要だ』という意見もあります」

「またその地域にはコメ農家が少なく、『地域の農業の支援につながらない』という声もありました。つまり物価高対策ととるのか、地域の経済振興ととるのかでまた意見が分かれてくるということですね」

「どこに（焦点を）当てている政策なのか、ちょっと分かりづらいんですかね」

■鈴木大臣「早めに自治体へ説明」

「自治体に判断が任せられている分、対応がそれぞれになってきているということなのでしょうか。こういった課題があるおこめ券について、どう対応するのか。25日朝、鈴木大臣はこのように答えています」

「食品の高騰対策ということについては、大体1人当たり3000円相当を、別枠で特別加算するものであり、我々としては十分な規模だと（考えています）。自治体の皆さまに、私たちの考え方を含めて、説明会を早めにオンラインを含めてやらせていただきたい」

■「おこめ券」に限らず…他の方法も？

「鈴木大臣によると、おこめ券の配布だけではなく、電子クーポンやプレミアム商品券、渋谷区のような地域ポイント、また現物給付など、様々な方法が考えられるということです。また選択肢が増えると自治体がどう選ぶのかも分かれてくるかもしれませんが…」

「経費についても、券をどれくらい配るのかなどによって自治体が負担する分はもちろん変わってきます」

「鈴木大臣によると、事務費も含めると配った金額の1.5倍くらいかかった自治体もあります。また『詳細が分からないと決められない』という自治体が多くあるため、自治体向けの説明会を調整がつき次第早めに開催するということです」

「まだまだ詰めが必要かもしれませんね」

「地域の事情に応じて経済対策を選べるというふうにポジティブにとることもできると思いますが、どこまで自由度を持ってできるのかというところが、まさに自治体の皆さんが知りたいところでしょうね」

「果たして全ての人にどういう形で届くのか、今後注目されます」

