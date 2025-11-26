°ÂÀÄ¶Ó¡¡¸ý¾å¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀº¿Ê¡×¡¡Âç´Ø¾º¿ÊÅÁÃ£¼°
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡Ë¡áËÜÌ¾¥À¥Ë¡¼¥í¡¦¥ä¥Ö¥°¥·¥·¥ó¡¢°Â¼£ÀîÉô²°¡á¤¬26Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯1·î11Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡ËÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤ÈÎ×»þÍý»ö²ñ¤ÇÂç´Ø¾º¿Ê¤¬Ëþ¾ì°ìÃ×¤ÇÀµ¼°·èÄê¤·¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤ÎÉô²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¾º¿ÊÅÁÃ£¼°¤Ç¡ÖÂç´Ø¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦¡¢¤Þ¤¿¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¾å¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£»È¼Ô¤ÏÆ±¤¸°ËÀª¥±ÉÍ°ìÌç¤ÎÍý»ö¡¦Àõ¹á»³¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´Ø¡¦³¡¹Ä¡Ë¤È°ìÌç¤Î¿³È½Éô¡¦ÂçÅç¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦°°Å·Ë²¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È½é¤ÎÂç´ØÃÂÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£12¾¡3ÇÔ¤Ç½éÍ¥¾¡¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¶å½£¾ì½êÀé½©³ÚÍâÆü¤Î24Æü¡¢¸ý¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Õ¾¢¡Ê°Â¼£Àî¿ÆÊý¡á¸µ´ØÏÆ¡¦°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡¢¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×14¾ì½ê¤ÏÇ¯6¾ì½êÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿1958Ç¯°Ê¹ß½éÅÚÉ¶¤Ç¶×²¤½£¡Ê¸å¤Î¶×²¤½§¡Ë¤Î19¾ì½ê¤òÈ´¤ºÇÂ®¡ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¿·ÆþËë¤«¤é½êÍ×5¾ì½ê¤â58Ç¯°Ê¹ß¿·ÆþËë¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤ËÊÂ¤ÓºÇÂ®¤À¤Ã¤¿¡£21ºÐ8¥«·î¤Ï58Ç¯°Ê¹ß½éÅÚÉ¶¤Ç¡¢ÇòË²¤Î21ºÐ0¥«·î¤Ë¼¡¤¤¤Ç4°Ì¤ÎÇ¯¾¯¾º¿ÊµÏ¿¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÊì¹ñ¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¡¢ÁêËÐ¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë2022Ç¯4·î¤ËÍèÆü¡£Á°·¹»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¹¶¤á¤ò»ý¤ÁÌ£¤Ë¿·ÆþËë¤«¤é5¾ì½êÏ¢Â³11¾¡°Ê¾å¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ë¡£¿·Âç´Ø¤ÎÃÂÀ¸¤ÏºòÇ¯½©¾ì½ê¸å¤ÎÂç¤ÎÎ¤°ÊÍè¤ÇÎáÏÂ9¿ÍÌÜ¡£½é¾ì½ê¤Ï2²£¹Ë2Âç´Ø¤È¤Ê¤ë¡£