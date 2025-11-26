投資の必要性が叫ばれる現代ですが、元本保証ではないため、どうしても「投資は怖い」という気持ちをぬぐえない人も少なくないでしょう。そんな人にこそ知ってほしい、投資の第一歩を安全に踏み出すためのコツについて、永江将典氏の著書『最強の投資と節税 二刀流税理士のお金の増やし方』（ワン・パブリッシング）より一部抜粋してご紹介します。

最初の一歩をできるだけ小さくしよう

インフレ、増税、年金改悪……さまざまな理由が重なり、お金は使わなくても目減りしていくのが今の時代です。そこで、「投資」で攻めることも必要になってきます。

でもいきなり「投資をしましょう」と言われても、日本人は投資についてあまり教わってきていません。

「お金が減るかもしれないのは、やっぱり怖い……」

「どこから始めればいいのかが、分からない……」

と、ためらう人も少なくないことでしょう。そして人はやりたくないことについては、やらなくても済む理由をいくらでも思いつくことができます。だから頭で考えているだけでは、結局行動には移せないのですね。

そこで私がおすすめするのは、「思いきり少ない金額からスタートする」ことです。たとえば株式投資は数千円から始められます。あるいは、日本国債なら1万円から投資できます。しかもこちらは元本が保証されています。

これなら家族の外食1回分くらい、と割り切ることができますので、ためらう気持ちも最小限に抑えることができますね。

意欲が湧くまで待つだけでいい

そうやって小さく始めたら、「もっと投資してみたい！」と思うまで待ちましょう。意欲が出てくれば、人は勝手に行動し始めるものです。それこそ、止められてもやってしまうのが、意欲というもの。投資も同じです。自分が「もっとやりたい！」という心境になったときにだけ、徐々にかけるお金やエネルギーを増やしていくようにしましょう。

なお、いざ投資を始めようとすると、「いくら増えるのか？」も気になってくることでしょう。投じた元本に対しての収益、いわゆる「利回り」です。比較的安全な投資は、それだけ利回りも低くなります。逆に利回りが高いと元の値段よりも値下がりする、いわゆる元本割れのリスクも高くなってきます。

ここであなたは「利回り」と「リスク」を天秤にかけて、検討していくことになります。最初はいろいろと悩むでしょうが、そうした試行錯誤自体が「投資」の一部です。そのように悩み始めたあなたは、すでに「投資家」の仲間入りをしているのです。

株式投資アレルギーは、日常生活の延長で克服する

「投資」で真っ先に思い浮かぶのは「株式投資」ではないかと思います。でも、どの会社の株式を買えばいいのか、悩むところですよね。

私のおすすめは、日常生活の延長線上として考えること。つまり、普段よく利用する商品やサービスをつくっている会社の株式を買ってみることです。そして「1株だけ」買ってみることも、併せておすすめします。現在は昔と違い、100株などの「単元」ではなく1株から株式投資ができます。

たとえばよく飲むビールの会社、最寄り駅の鉄道会社、乗っている車のメーカー、好きな牛丼の会社、よく入る喫茶店……などなどです。

ちなみにこれらの会社は大手企業でも、1株約2000〜3000円程度で買うことができることが多いです。配当金も入ります。企業によって異なりますが、1〜2％程度の利回りになるケースも多いです。

ちなみに大手銀行に普通預金でお金を預けると、2025年3月現在では最大でも0.2％程度の利息ですから、はるかに大きなリターンとなります。

半歩踏み出すだけで、必ず得られるものがある

もちろん株式は値動きがあるので、得することもあれば、損をすることもあります。そこはあらかじめ、受け入れておかなければいけないところです。しかし先にもお伝えしましたが、小さく始めれば、リスクも小さくできます。

仮に買った株が5000円から2割下がれば、1000円ほど損をします。しかしそこで得られる知識や経験は、その金額をはるかに上回るものでしょう。

会社を選ぶ際に得た知識。実際に投資を行動に移したという経験。配当金を受け取ったという経験……などなど。これらは自信となり、今後のあなたの行動を大きく後押ししてくれるに違いありません。

銀行にお金を預けたままにしていると、インフレや増税でお金が削られてしまいます。言い換えると、株を買わなくても、株で損をしたのと同じくらい銀行預金の価値が目減りしてしまうことも、可能性としては十分あるわけです。

そう考えると、多少株価が下がっても長期的にみれば必ずしも損をしたとは言えません。仮にトントンだとしても、そこから何らかの学びを得られるほうが、将来のためになる、という見方もできるわけです。少なくとも私はそう考え、実行に移してきました。今の自分があるのはそのおかげなのは間違いありません。

なお人間は面白いもので、何かを行動に移すことで「もっとやりたくなる」という脳のしくみが備わっています。これは「作業興奮」と呼ばれていて、脳の側坐核という部位が刺激されることで、より行動を促す神経伝達物質が分泌されるのです。

だから小さく始めることを、大いに誇りましょう。どんなに小さな一歩でも、あなたの脳はすでに「投資家」に、大きく近づいているのですから。

永江将典

公認会計士・税理士