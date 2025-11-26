東都大学リーグ６連覇を果たした青学大が、第５６回明治神宮野球大会で史上６校目の連覇を達成した。大阪桐蔭出身のスイッチヒッター・藤原夏暉内野手（２２）が主将としてけん引。「自己中集団」と表現する個性豊かなチームを率いてきた思いとは−。

大阪桐蔭から青学大へ進んだ決断を振り返って−。そう問われた藤原は笑った。「大正解だと思います」。神宮大会連覇という結果だけが根拠ではない。理由を続けた。

「大学に入る前は『一匹狼』の人間だった。誰ともあまり関わらず、プライベートで遊んだりもしない感じだった。安藤監督は人とのつながりを大事にする方なので、それを見て学んで、自分を変えていったら、人生で一番楽しい４年間になりました」

変化が訪れたのは３年生になった頃。「極端に変えてみようと思った」と自らチームメートに話しかけることが増えた。寮生活などグラウンド外での会話も重視。「意識し始めて、野球もうまくいくようになりました」と明かす。

とはいえ「自分を変える」ことは、簡単なことではないのでは−。率直な質問をぶつけると、藤原は落ち着いた口調で答えた。「監督さんもそうですし、先輩方が、後輩がやりやすい環境をつくってくれた。受け継いでいかないといけないと思いましたし、そこに早めに気づけた」。常勝軍団となる過程でつくり上げられてきた風通しの良い環境。変化する勇気を持つことは自然なことだった。

人生初の主将就任から１年。準決勝で敗れた今春の全日本選手権の悔し涙を糧に、今秋はリーグ６連覇を果たした。１番打者として打率・３４０を記録するなど初のベストナインを受賞。神宮大会では、決勝で先制の口火を切る一打を放ち連覇に貢献した。「個性はどこのチームにも負けないと思うので、そこを生かそうと思いました。悪い方向へ行かないようにだけ、軌道修正できるように考えながら」と藤原。「背中で示すタイプ」でありながら、視線は常にチーム全体へ向いていた。

新主将の渡部海捕手（３年・智弁和歌山）には、いつでも力を貸すつもりだ。「苦しんだ分だけ最後は良いモノになる。海には『毎日でもいいから困ったらすぐ電話してこい』と言っています。新戦力が出て、野球がガラッと変わるんじゃないかと思っている。海がどう導いていくか、すごい楽しみです」。自身は２年後のプロ入りを目指して社会人野球へ進む。「即戦力として入って、プロにつながる１年目にしたい」。かけがえのない経験を生かし、次なる舞台でも躍動する。

◇藤原 夏暉（ふじわら・なつき）２００３年７月１０日生まれ、２２歳。大阪出身。１７７センチ、８０キロ。右投げ両打ち。南池田小から和泉オールスターズでソフトボールを始め、南池田中では大阪和泉ボーイズに所属。大阪桐蔭では２年秋からベンチ入りし、３年時は春夏ともに甲子園出場。青学大では１年春にリーグ戦デビュー。５０メートル走５秒９、遠投１００メートル。目標の選手は松井稼頭央。