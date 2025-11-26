中島健人、“子どものような好奇心”新ビジュアルで表現 コーチホリデーキャンペーン登場
俳優・アーティストの中島健人が、コーチの「2025年ホリデーキャンペーン」新ビジュアルに登場した。
【動画】「ワクワク！」無邪気な表情で新ルックを楽しむ中島健人
ニューヨークのホリデーシーズンが持つ華やかさと高揚感にインスパイアされ、子どものような好奇心と “着飾る楽しさ” をテーマに無限の想像力と希望を描き出したビジュアル。ブランドパーパスである 「Courage to Be Real（リアルに生きる勇気）」 のもと、ありのままの自分を受け入れ、その個性を誇り持って表現することの価値を発信している。
昨年に続く、中島と二回目のコラボレーションとなるコーチのホリデー。ショートムービーとスチールビジュアルで構成されており、ホリデーがもたらすポジティブでインクルーシブな温かさを描き、見る人を魔法のような時間へと誘う。
キービジュアルで中島が身にまとっているのは、ブランドのアイコンバッグの「Tabby（タビー）」 の新作と、ぬいぐるみのように愛らしいボリューム感のあるコート。その他のルックでは、ヴァーシティジャケットや世界中から愛されるディズニーのキャラクター、プルートが大きく描かれたポップなカーディガンやハットなど、「Winter 2025」コレクションを象徴するルックが次々と登場する。
コーチのホリデーラインナップには、クラフトマンシップが息づく最新コレクションをはじめ、大切な人への贈り物や、自分へのご褒美にふさわしいアイテムがそろう。特別な季節を彩るギフトセレクションは、贈る人も贈られる人も笑顔になるような、心に残るひとときを演出する。
なかでも、ベストセラーの「New York Collection（ニューヨーク コレクション）」からは、深みのあるオリーブカラーがホリデームードを引き立てる「Brooklyn Shoulder Bag（ブルックリン ショルダー バッグ）」や、9月にデビューしたばかりの「Mott Messenger Bag 33（モット メッセンジャー バッグ 33）」が登場。さらに、遊び心あふれるバッグチャームなど、自分らしさを表現できるアイテムも豊富にそろう。
