²ÎÉñ´ì³¦¤ÎÊõ¡¦ÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤ó¤òÅé¤à¡Ú»³ÅÄÈþÊÝ»Ò¥³¥é¥à¡Û
¡¡¡Ú»³ÅÄÈþÊÝ»Ò¤Î¥ß¥Û¥³¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¡ª¡Û
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç£±£´Æü¤«¤é¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç£²£±Æü¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì£±½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡££²£³Æü¡¢ÆüÊÆ¸òÎ®ÃÄÂÎ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡¼¡×¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¾å±Ç¸å¤Ë¤Ï¡¢µÈÂôÎ¼¤ÈÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Î¶õÁ°¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò·à¾ì¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢Æ±»þ¤Ë²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤ÏµÈÂô¤ä²£ÉÍÎ®À±¤¬²á¹ó¤Ê·Î¸Å¤òÀÑ¤ó¤ÇÄ©¤ó¤À¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢Àä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸æÂ¸ÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¹ñÊõ¡×¤Î¥¢¥á¥ê¥«¾åÎ¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÈÆ±¤¸ÏÈ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤¬»ÍÂåÌÜ¡¡ÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤À¤Ã¤¿¡£µýÇ¯£¶£´¡£
¡¡Í¼Êý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²Ð»ö¤Ç»àË´¤·¤¿ÃËÀ¤¬²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸¶¹Æ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÁ¤¨Êý¤Ë¤ä¤ä°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤â¤Î¤À¡£ÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤Ç¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤êË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÌò¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£µµÂ¢¤µ¤ó¤ËËÜÌ¾¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¤¨¤ÃÆóÏº¤Á¤ã¤ó¡¡±³¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖÆóÏº¤Á¤ã¤ó¡¡¥À¥á¤À¤è¡Á¡×¤ÈÈáÄË¤ÊÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿ºäÅì×½½½Ïº¤Ï¡¢Åö³º¥Ö¥í¥°¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢£Ø¤Ç¤Ï¸æìÝÕþ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡ÖµµÂ¢¤µ¤ó¤È¸À¤¨¤Ð¡Ä¡×¤È¿ô¡¹¤ÎÌòÌ¾¤ÈÌ¾¾ìÌÌ¤ò¾ÜºÙ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¡×¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¡×¡ÖÀ¼¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖµµÂ¢¤µ¤ó¤Î¤ªÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¤È´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤â¤¦¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ÈÈá¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼Å¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·à¾ìÉÕ¶á¤Ç¸«¤«¤±¤¿ÁÇ´é¤ÎµµÂ¢¤µ¤ó¤¬¤Ò¤¸¤ç¤¦¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤ËÃúÇ«¤ËÀÜ¤¹¤ë¤ª¿ÍÊÁ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢½½È¬ÂåÌÜ¡¡ÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¤ä½½ÂåÌÜ¡¡ºäÅì»°ÄÅ¸ÞÏº¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤¿¡Ö¤é¤¯¤À¡×¤Ç¤ÎµµÂ¢¤µ¤ó¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢´ª»°Ïº¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÁá²á¤®¤ë¡×¡Ö¤â¤¦Íè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¼¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡ÖµµÂ¢¤µ¤ó¤òÄÉ¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È´ª»°Ïº¤µ¤ó¤Ëº©´ê¤¹¤ë¥Ý¥¹¥È¤òÂ¿¿ô¸«¤«¤±¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤¬ºß¹»¤·¤¿Êì¹»¡¦ÀÄ»³³Ø±¡¤ÇµµÂ¢¤µ¤ó¤Ï£´´ü²¼¤Î¸åÇÚ¡££±´ü²¼¤Ç¼Â·»¤ÎÏ»ÂåÌÜ¡¡ÊÒ²¬»ÔÂ¢¤È¸æ²ÈÂ²¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸Î¿Í¤ä¸æ²ÈÂ²¤ÎÌµÇ°¤µ¤ò»×¤¤¡¢¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆµµÂ¢¤µ¤ó¤Î¼«¸Ê¾Ò²ðÊ¸¤ÎÃæ¤Ë¡Ö»ä¤ÎÊõÊª¡§³Ø¹»»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§Ã£¡×¤Ê¤ë°ìÊ¸¤ò¸«¤Ä¤±¡ÈÀÄ³Ø°¦¡É¤Ë¡¢¤Þ¤¿µã¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£²£¸Æü¤ËÊì¹»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº£Ç¯ÅÙ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼ÅÀ²Ðº×¤Ç¤ÏÆ±ÁëÀ¸¤ÎÂ¿¤¯¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÊõÊª¡¦ÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤ó¤Ëµ§¤ê¤òÊû¤²¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¹ç¾¸¡£