日本には、言葉が思うように出なくなる「失語症」とともに生きる方が、約50万人いるといわれています。41歳で脳梗塞を発症し、突然ことばを失ったフリーアナウンサー・沼尾ひろ子さんも、その一人です。そんな彼女が認知症予防や発話トレーニングとして「音読体操」を考案し、さらに今回、誰でも気軽に楽しめるようにと、心を込めて作詞したのが楽曲『おんどくドクドク』です。壮絶な闘病の日々と、奇跡的ともいえる回復の軌跡--その語りの背景には、まだ広く社会に知られていない失語症や認知症をはじめとする高次脳機能障害について、多くの人に理解を深めてほしいという彼女の強い願いが込められています。今回は、失語症患者さんの支援に長年携わっている愛知学院大学・辰巳寛先生に解説をいただきました。（構成：岡宗真由子 撮影：本社 奥西義和）

瞼が自然に閉じてしまう…強烈な眠気

沼尾：私が脳梗塞になったのは２００６年のことです。当時、生放送のレギュラー番組４本に加え、特番などもあってとても多忙だった頃です。

たまたま土日に休みが取れたので、久々に実家に顔を出そうと東京から宇都宮に向かう高速道路を運転中、突然強烈な眠気に襲われたのです。それと同時にハンドルを握る手に力が入らなくなり、首から下が鎧を着たように重くなりました。サービスエリアで30分ほど仮眠をとって症状は治まったものの、代わりに頭痛が始まりました。ようやく実家にたどり着いて、家にあった頭痛薬を飲みましたが治りませんでした。

翌日、再び運転して東京に戻り、月曜からいつもの１週間がスタートしました。でも、気がつくと肘を突いて手で頭を支えながら原稿を読んでいて、とても100％の力で「私にまかせて！」といえる状態はなかったのです。木曜の朝にたまらず頭痛外来を受診しました。ちゃんとした頭痛薬を処方してもらいたかったのです。

ところが、ＣＴ検査をすると「ＭＲＩを撮ってきてください」と、別の病院を指示されました。そちらの病院に行けば仕事に遅刻しかねない時間です。でも、私は行くことにしたのです。その選択が、今こうして回復できた最初の分岐点だったと思います。

医師から言われた言葉は「今日から１週間入院してくださいね」でした

「画像には異常は見られないけれど、訴えている内容や顔色からしてクモ膜下出血が考えられる」と言うのです。

真っ先に仕事のことが頭に浮かびました。でも、１週間なら急遽の夏休みという名目で休める。関係者にもドクターストップであれば納得してもらえると思いました。この時入院する選択をしたのが、第２の分岐点だったと思います。

辰巳：大きな脳梗塞が起こる前には、脳の血管が一時的に詰まり、数分〜数十分で自然に元に戻る“小さな詰まり”が繰り返されることがあります。この段階では、呂律が回らない、手足のしびれ、ふらつき、頭痛などの症状が一時的に現れます。しかし詰まりが完全に解消されず血流の不安定な状態が続くと、最終的に血管が完全に閉塞し、大きな脳梗塞へと進展します。こうした前兆を見逃さず早期受診することがとても重要なことです。

沼尾：マネジャーが番組プロデューサーに経緯を話し、休みが決まったときにはホッとしました。

「あとは１週間待てば、また仕事に行ける」そう思っていました。ところが、入院５日目の深夜、これまでとは比較にならないほどの頭痛に襲われたのです。

朝、検温に来てくれた看護師さんに訴えた辺りから記憶は定かではありません。目覚めたら、ベッドのまわりに親族が勢ぞろいしていました。看護師さんが、「おなまえは？」と小さな子供に言うように尋ねたので、私はムッとしました。でも、どうしても苗字が思い出せなくて、ふとリストバンドに書かれていた自分の名前を見たんです。ところが、書いてある文字がわかりませんでした。母が「ひろ子って書いてあるよ」と教えてくれて、そうだっけ、と納得したことを覚えています。

辰巳：沼尾さんの当時の脳画像では、左半球に大きな脳梗塞巣が見られました。この部分には、「話す・聞く・読む・書く」といった言語機能をつかさどる「言語中枢」があります。そのため、意識はあるのに言葉が出ない、相手の話が理解しにくい、文字が読めない、書けないといった症状が現れました。これが「失語症」です。失語症は、脳の障害によって言葉を扱う機能が損なわれる状態で、声が出ないとか、舌や唇が麻痺して上手にお話ができないという問題ではありません。

沼尾：それから、何か聞きたくても言葉は出ないし、自分がどういう状態なのかもわからなくてイライラしっぱなし。カレンダーを見ると１週間が過ぎていて、「仕事に行かなきゃ」と焦るばかりでした。

一方、家族は「左側の脳に８センチ大の病巣があって、脳梗塞と脳出血を起こしていましたが、命は大丈夫。でも左側の脳は言語を司る器官なので、言葉に障害が残るかもしれない」と医師から言われたそうです。

世界中の中で自分が一人ぼっちに感じた

沼尾：私にしてみたら、自分に何が起こったのか全くわからない。テレビを観てもどうして笑っているかわからない。お見舞いに来てくれた友人が何を言っているのかわからない。どうして入院しているのかさえもわからない。

「番組はどうなっているの？」「現場が待っているから早く退院しなきゃ！」。言いたいこと、聞きたいことはちゃんと頭の中にあるのに、どう言ったらいいかわからない。私は世界中でひとりぼっちでした。

辰巳：失語症と認知症の大きな違いの一つは、「知的な機能が保たれているかどうか」です。失語症の方は、自分の考えや伝えたい内容（中身）はしっかりとお持ちなのですが、それを言葉という「道具」で表現する力が障害されます。そのため、伝えたい内容を言葉にすることができなかったり、時には全く違う言葉を言ってしまうこともあります（これを「錯語」といいます）。一方、認知症では記憶力や思考力そのものが低下します。つまり、失語症は“伝える手段の障害”であり、記憶障害でも知能低下でもないのです。

沼尾：毎日不安でいっぱいだった私は、手当たり次第白い服を着た人を医師だと思い込み呼び止めていたそうです。記憶にないのですが。見かねた家族が「病名がわかったよ」と言ってノートに書いて説明してくれました。とてもうれしかったです。

「脳梗塞 の・う・こ・う・そ・く…？」と教えられた時、脳梗塞って高齢者に多いんじゃない？と不思議な気持ちでした。さらに、「早く退院したいと言わない」、「早く仕事復帰したいと言わない」、「先生の説明はきちんと理解できるようになってからしてもらう」という注意事項をゆっくり説明され理解はしたのですが、＜なぜ？＞が言葉にできず不安はずっと続きました。

それからしばらくして、病室にリハビリ科の医師がやってきました。私がいつ仕事に復帰できるのか聞きたがっていることがわかると、「う〜ん、なんとも言えませんね」とおっしゃったのです。その時、初めて私は自分の身に起こったことの重大さに気づきました。復帰できる時期どころか、治るかどうかさえわからない。どうしてこんなことになってしまったんだろう。伝えたい言葉が迷子になって、それさえも言えない。私は、声をあげて子どものように泣いていました。母はだまってハンカチで私の涙を拭いてくれました。

さらに、偶然目にしたリハビリテーション計画書に書かれた「失語症」の文字。ついに私は真っ暗闇の底に突き落とされました。言葉を仕事とする私が言葉を失ったの？「長文になると理解が曖昧になる」ってどういうこと！？。

それは絶望でした。母親は「命が助かって良かった」と言ってくれましたが、私は「どうして死ななかったんだろう」と思っていました。苦しくて死んでしまいたいと思いながら、動悸が激しくなると息が止まらないよう大きく深呼吸していました。

辰巳：脳の障害によって片麻痺となられた方の場合は、上手に歩くことができなかったり、杖をついたりすることで、外見から障害の存在は理解されやすいですが、失語症の方は、外見からだけでは、ことばの障害に気づかれにくく、誤解をされることも多くあります。例えば、自分の名前が適切に言えなかったりすると、一般の多くの方は、脳の機能が全般的に低下している状態ではないかと感じてしまう傾向があります。それも当事者の方にとっては、大変に辛いことだと言われています。

沼尾：そうなんです。例えばコンビニで支払いをする時に「〇〇円です」と言われてもすぐにはお金が払えない。言葉で言われた数字と実際のお金がうまく結びつかなくてもたもたしてしまうんですね。そうすると、うしろに並んでいる人に迷惑をかけてしまい、いたたまれなくなったりします。

退院してから実家に身を寄せていました。はじめのうちは、新聞を手に取ったり、身の回りの簡単な文を読んでみたりしていましたが、以前のようにうまくできないこと、わかっているものの名前が出てこないことが辛くて、そのうち文字を見るのも、人と関わることも嫌になってしまって、一日中庭の金魚を見て過ごしていました。



きっかけは「フランダースの犬」

沼尾：そんなある日、地域の朗読サークルに入っていた母に「一緒に行かない？」と誘われ、気乗りしないまま見学に行くことにしました。

そこでは「フランダースの犬」の朗読劇の練習をしていました。楽しそうに練習しているみなさんを隅っこで見ていると、突然「どうしよう、どうしよう」とみんなが騒ぎ始めました。主人公ネロのお友達のアロア役の方が急に来られなくなって困っていました。

その時いっせいにみんなが私を見たのです。「沼尾さんの娘さんがいるじゃない！お願い！」と。私は窮地に陥りました。ああどうしよう。いつもの私なら「まかせて！」と二つ返事で引き受けるのに、今の私には無理。でも……。

こんなに皆さんから待ち望まれてるんだ！ やってみよう！。これほどドキドキしたことは生放送の現場でもありませんでした。第一声がちゃんと声になって教室に響いてみなさんが喜んでくれた瞬間、私はうれしくてたまりませんでした。母と自転車を押しながらの帰り道、涙がとまりませんでした。

