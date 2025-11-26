楽天は２６日、米大リーグのドジャースなどでプレーした前田健太投手（３７）＝前ヤンキース３Ａ＝と契約合意したと発表した。

日本球界復帰を希望していた日米通算１６５勝右腕には、巨人やヤクルトなど複数球団が獲得調査を行っていたが、先発起用や好条件などで熱意をみせた楽天が見事に射止めた形だ。

経験豊富な前田の加入は投手陣にとって大きなプラスとなる。今季４年連続４位に終わったチームは、３年目の荘司、２年目の古謝ら若手が先発陣の中心的存在として期待がかかる。しかし２４、２５年と２年連続開幕投手の早川は９月に左肩を手術し、来季開幕に間に合わない可能性がある。海外ＦＡ権を行使した則本は去就が不透明な状況だ。来季２０年目をむかえるベテラン右腕の岸、今季チーム最多１０９回２／３を投げた左腕の藤井、１４日に契約合意した前ロッキーズで２３年ＷＢＣドミニカ共和国代表のロアンシー・コントレラスらが候補に挙がるが、前田が加わることで先発陣の層が確実に厚くなり、若手にとっては最高の手本を身近で見ることで成長につながる。

前田は０６年高校生ドラフト１巡目で広島に入団し、在籍９年で通算９７勝をマーク。沢村賞２度、最多勝２度など多くのタイトルを手にした。１５年オフにポスティングシステムでドジャースに移籍。その後ツインズ、タイガースを経て、今季は８月からヤンキース傘下３Ａスクラントンでプレーしていた。来年４月で３８歳になるマエケンが、杜（もり）の都で再び力投する姿をみせる。