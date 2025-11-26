豪州10月CPI伸び加速、トリム平均は中銀目標範囲の上限突破



豪州10月の消費者物価指数は前年比+3.8%と伸びが加速した、予想は横ばいだった。トリム平均は前年比+3.3%と中銀目標範囲（2-3%）の上限を突破、予想の+3.0%も上回った。



インフレ伸び加速を受け12月利下げ期待が消滅、来年半ばまでに利下げする可能性は低いとみられる。米ゴールドマンサックスなど一部金融機関は豪中銀の利下げサイクルは終了したとみている。



CPI受け豪ドル円は一時101.30円台まで上昇する場面が見られた。豪州株は上げ幅を縮小している。

