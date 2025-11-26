CPI伸び加速で豪中銀利下げは早くとも来年5月か、一部で利下げ終了との見方も



豪州10月のCPIは伸びが加速した、豪中銀が注視しているトリム平均は前年比+3.3%と予想を上回り中銀目標範囲の上限を突破した。



CPI伸び加速を受け12月利下げ期待は消滅、早くとも来年5月頃に再開か。ゴールドマンサックスなど一部金融機関は豪中銀の利下げサイクルは終了し来年金利を3.60%で維持すると見ている。一部で、インフレ高止まりを受け来年利上げを検討する可能性もあると予想しているアナリストもいる。



CPI受け豪ドル円は上昇しているが勢いは鈍い。ドル買いが見られるため豪ドルは対ドルで上げを縮小。

外部サイト