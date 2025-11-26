滋賀県は、県ホームページの「県民の声ひろば」「子ども県民の声ひろば」で、県民の意見などに会話形式で対応する生成ＡＩ（人工知能）を使ったチャットボット「ＡＩうぉーたん」を１０月から導入している。

意見の分析や施策強化を目的に、５９言語に対応し、子どもページではわかりやすい表現で説明する。１か月で９２８件寄せられ、県広報課の担当者は「思っていたより意見をいただいた」と話す。

「ＡＩうぉーたん」は生成ＡＩ事業などを行う「ビースポーク」（東京都）が開発。誤情報を取り入れないよう「知事への手紙」や県ホームページから学習した内容に基づき、回答する。小学校低学年〜８０歳代から３４４件のアクセスがあり、９２８件の意見や提案などが寄せられた。３０〜５０歳代の利用が多いという。

「職場の夜勤で休憩が取れない」との声には、「夜勤中に休憩が取れない状況は深刻ですね。問題が続く場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします」と返答。また、「紫香楽宮跡の道路に信号をつけてほしい。車がなかなか途切れません」との声には「どちらの道路かお分かりになりますか？」などと応えた。回答は担当部局と共有する。

ビースポークの綱川明美代表取締役（３８）が１８日、東勝副知事を訪問。綱川さんは「県民への周知が不足しており、高齢者向けに病院で周知したり、フリーＷｉ―Ｆｉ（ワイファイ）につなぐ際に誘導したりしてみては」と提案。東副知事は「外国の方への対応に活用すれば、相談業務にも使えますね」と話した。

綱川さんによると、回答するだけでなく、政策に活用する自治体は珍しい。１人あたりやりとりは４往復程度で、綱川さんは「思いの外、多く会話している。施策に反映できると良い先進事例になる」と話した。