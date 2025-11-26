愁二郎（岡田准一）と無骨（伊藤英明）が火花を散らして決闘！Netflix『イクサガミ』メイキング映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務めるNetflixシリーズ『イクサガミ』（配信中）より、メイキング映像が公開された。

■「時代劇への愛を詰め込んだ」（岡田准一）

11月13日に世界配信がスタートした本作。配信当初から大きな話題を集めており、2週目にしてNetflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で1位を獲得。世界88の国と地域で週間TOP10入りするなど、前週を上回り、世界中の勢いがさらに加速している。

特に話題を集めているのがアクションシーンの数々。その中でも岡田が「時代劇への愛を詰め込んだ」と想いを語る、愁二郎（岡田准一）と無骨（伊藤英明）が文字どおり火花を散らす決闘シーン。

このたび、藤井道人監督、プロデューサー・アクションプランナーを務めた岡田、そしてスタッフ・キャストの熱量が凝縮されたシーンのメイキング映像が初公開された。ふたりが炎を纏った瞬間を収めた映像から、撮影現場の本気度を体感することができる。藤井道人監督、岡田准一、そしてチーム全体の飽くなき挑戦心を、本編とともに体感しよう。

■作品情報

Netflixシリーズ『イクサガミ』

世界独占配信中（全6話一挙配信）

出演：岡田准一

藤崎ゆみあ（「崎」は、たつさきが正式表記） 清原果耶 東出昌大

染谷将太 早乙女太一 遠藤雄弥 岡崎体育 城桧吏

淵上泰史 榎木孝明 酒向芳 松尾諭 矢柴俊博 黒田大輔 吉原光夫

一ノ瀬ワタル 笹野高史 松浦祐也 宇崎竜童

井浦新 田中哲司 中島歩

山田孝之 吉岡里帆

横浜流星 二宮和也

玉木宏 伊藤英明

濱田岳/ 阿部寛

監督：藤井道人、山口健人、山本透

原作：今村翔吾『イクサガミ』シリーズ（講談社文庫刊）

脚本：藤井道人、山口健人、八代理沙

主演・プロデューサー・アクションプランナー：岡田准一

■関連リンク

Netflix作品ページ

https://www.netflix.com/jp/title/81607397